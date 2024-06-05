Правила поведения со змеями от Одесского зоопарка

Полоз желтобрюхий в дикой природе. Фото: РЛП "Приингульский"

Жители Одессы стали все чаще сталкиваться со змеями в своих автомобилях и квартирах. В частности, в городе стало больше желтобрюшного полоза, занесенного в Красную книгу. Эксперты призывают вести себя осторожно в случае обнаружения пресмыкающегося, ведь этот вид может быть достаточно агрессивным.

Рекомендации, как правильно обращаться со змеями, выпустил Одесский зоопарк.



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Желтобрюхий полоз (лат. Dolichophis caspius) является редким видом, требующим особой охраны. Он не представляет угрозы для людей, поскольку не является ядовитым. Змея имеет характерный желтоватый цвет брюха, что и дало ей название.

"Эта змея — не ядовита. Это надо понимать. Она не может нанести человеку никакого вреда, поэтому не надо пугаться, если увидите у себя в доме или в авто такую змею" , — подчеркнул директор заведения Игорь Беляков.

Полоз желтобрюхий. Фото: РЛП "Приингульский"

Серпентолог добавил, что этот вид пресмыкающихся живут в Одессе и очень часто они заползают в автомобили, чтобы погреться на двигателях. Поэтому следует тщательно осматривать транспортные средства, чтобы не привезти из пикника домой полоза.

Рекомендации от директора зоопарка

Важно сохранять спокойствие и следовать рекомендациям специалистов во избежание неприятных ситуаций и содействовать охране редких видов. В зоопарке отметили, что в случае обнаружения пресмыкающегося, его можно либо поймать собственноручно, либо позвонить по телефону директору. Ведь Игорь Беляков — серпентолог и сейчас часто спасает змей, которых каждое лето одесситы обнаруживают на улицах или в подъездах домов.

"Эти змеи очень агрессивны, они могут кусаться и защищаться — если вы ее увидели, то можно поймать змею тряпкой и полотенцем. После этого следует привезти в зоопарк или вывезти на природу. которые заслуживают бережного отношения. Если вы увидели змею, то первое, что нужно сделать — взять телефон и выслать фото мне" , — отметил он.

Напомним, что в Одессе уже был случай, когда жители многоэтажки в Малиновском районе заметили змею и обратились к руководству Одесского зоопарка. Это оказалась неядовитая рептилия в регионе — ее выпустили в дикую природу.