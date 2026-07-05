Одесу завтра чекає теплий день: температура моря на узбережжі

Люди купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

У понеділок, 6 липня, на Одещині переважатиме тепла літня погода без істотних опадів. Чорне море біля узбережжя залишатиметься добре прогрітим — температура води сягне +23 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 6 липня

В Одесі прогнозують мінливу погоду без істотних опадів. Вітер буде західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17...+19 °C, вдень — +26...+28 °C. Морська вода біля узбережжя прогріється до +22...+23 °C.

Погода по Одещині 6 липня

По області також очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Уночі температура повітря становитиме +14...+19 °C, удень — +25...+30 °C. На автошляхах області видимість буде доброю.

Погода на узбережжі

Уздовж узбережжя Одещини вітер буде південно-західним, 6-11 м/с. Місцями можливі короткочасний дощ і гроза, однак синоптики оцінюють погодні умови як безпечні. Очікується легке хвилювання моря, а рівень Чорного моря вздовж узбережжя залишатиметься в межах безпечних показників.

Якою буде погода найближчими днями

За прогнозом синоптиків, найближчі п'ять діб погодні умови на Одещині формуватимуться під впливом циклону ZOE та області високого тиску IMMANUEL.

Температура на Одещині у найближчі дні. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Через це температура повітря поступово знизиться до +21...+26 °C, а морська вода охолоне до +19...+21 °C. Уже 7 та 8 липня в регіоні знову очікуються короткочасні дощі з грозами. Вітер переважатиме північно-західного напрямку, місцями буде поривчастим. Хвилювання моря після суботи стане легким, без небезпечних явищ.

Аномальна спека в Одесі

Раніше Новини.LIVE писали, що висока температура змусила комунальні служби Одеси працювати у посиленому режимі. У найспекотніші години на міські дороги виїжджають поливально-мийні машини, які охолоджують покриття та очищають вулиці від пилу.

Також Новини.LIVE повідомляли й про те, у скільки обійдеться відпочинок для родини з дитиною в Одесі. Це приблизно 25 тисяч гривень. До цієї суми увійшли дорога, проживання, харчування, таксі та інші повсякденні витрати.

Окрім цього, варто додати, що на початку літа оренда житла в Одесі помітно подорожчала. Винайняти однокімнатну квартиру зараз коштує 13 тисяч гривень. Вартість оренди двокімнатної квартири становить 18 тисяч гривень. Трикімнатні квартири здають у середньому за 25 тисяч гривень на місяць. Так, на оренду квартири у житловому комплексі "Восьма Перлина", що розташований за кілька хвилин від Аркадії, у туристки пішло 26 600 гривень за два тижні.