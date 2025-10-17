Погода в Одесі 17 жовтня: холодно, без опадів і помірний вітер – прогноз на сьогодні

Люди відпочивають в одному із парків Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 17 жовтня, в Одесі прогнозується холодна, але суха погода. Вітер буде помірним, тож мешканці міста зможуть відчувати відносний комфорт протягом усього дня.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+10°C, удень — +14…+16°C.

Погода в Одеській області

В Одеській області сьогодні також буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Вночі температура становитиме +5…+10 °C, вдень підніметься до +13…+18 °C. На автошляхах серпанок, видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

