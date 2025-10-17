Видео
Видео

Главная Одесса Одеваем куртки — в Одессе сегодня будет прохладно

Одеваем куртки — в Одессе сегодня будет прохладно

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 05:46
обновлено: 05:46
Погода в Одессе 17 октября: холодно, без осадков и умеренный ветер - прогноз на сегодня
Люди отдыхают в одном из парков Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 17 октября, в Одессе прогнозируется холодная, но сухая погода. Ветер будет умеренным, поэтому жители города смогут чувствовать относительный комфорт в течение всего дня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+10°C, днем — +14...+16°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью температура составит +5...+10 °C, днем поднимется до +13...+18 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.

Прогноз погоди в Одеській області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы писали, что в Киеве сегодня ожидается потепление. Также мы сообщали о том, какой будет погода в других регионах Украины.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
