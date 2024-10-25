Прогноз погоди в Одесі та області на 26 жовтня

Одягаємось тепліше і йдемо гуляти — погода в Одесі на суботу
25 жовтня 2024 23:02
Кіт на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Завтра, у суботу, 26 жовтня, в Одесі зберігатиметься прохолодна погода. Стовпчик термометра вдень покаже до +14 °С. Опадів або сильного вітру синоптики не прогнозують.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Читайте також:
Погода в Одесі 26 жовтня
- Малохмарно.
- Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +7...+9 °С, вдень +12...+14 °С.
- Температура морської води +15...+16 °С.
Погода в Одеській області 26 жовтня
- Малохмарно.
- Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі -1...+9 °С, вдень +12...+17 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Нагадаємо, Одеський ботанічний сад запрошує подивитися на екзотичні рослини. Для відвідувачів відкриють лимонарій з цитрусовими деревами. Також ми повідомляли, як можна захистити свій сад від навали зайців — і зробити це гуманно.
Читайте Новини.LIVE!