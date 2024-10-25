Прогноз погоди в Одесі та області на 26 жовтня

Кіт на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Завтра, у суботу, 26 жовтня, в Одесі зберігатиметься прохолодна погода. Стовпчик термометра вдень покаже до +14 °С. Опадів або сильного вітру синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 26 жовтня

Малохмарно.

Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +7...+9 °С, вдень +12...+14 °С.

Температура морської води +15...+16 °С.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 26 жовтня

Малохмарно.

Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі -1...+9 °С, вдень +12...+17 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

​​Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, Одеський ботанічний сад запрошує подивитися на екзотичні рослини. Для відвідувачів відкриють лимонарій з цитрусовими деревами. Також ми повідомляли, як можна захистити свій сад від навали зайців — і зробити це гуманно.