Прогноз погоды в Одессе и области на 26 октября.

Одеваемся теплее и идем гулять — погода в Одессе на субботу
25 октября 2024 23:02
Кот на улице. Фото: Новини.LIVE
Завтра, в субботу, 26 октября, в Одессе будет сохраняться прохладная погода. Столбик термометра днем покажет до +17 °С. Осадков или сильного ветра синоптики не предсказывают.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе 26 октября
- Облачно.
- Без осадков. Ночью и утром местами туман.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +7...+9°С, днем +12...+14°С.
- Температура морской воды +15...+16°С.
Погода в Одесской области 26 октября
- Облачно.
- Без осадков.
- Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью -1...+9°С, днем +12...+17°С.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Напомним, Одесский ботанический сад приглашает посмотреть экзотические растения. Для посетителей откроют лимонарий с цитрусовыми деревьями. Также мы сообщали, как можно защитить свой сад от нашествия зайцев и сделать это гуманно.
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