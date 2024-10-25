Прогноз погоды в Одессе и области на 26 октября.

Кот на улице. Фото: Новини.LIVE

Завтра, в субботу, 26 октября, в Одессе будет сохраняться прохладная погода. Столбик термометра днем ​​покажет до +17 °С. Осадков или сильного ветра синоптики не предсказывают.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 26 октября

Облачно.

Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +7...+9°С, днем ​​+12...+14°С.

Температура морской воды +15...+16°С.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 26 октября

Облачно.

Без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью -1...+9°С, днем ​​+12...+17°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

​​Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, Одесский ботанический сад приглашает посмотреть экзотические растения. Для посетителей откроют лимонарий с цитрусовыми деревьями. Также мы сообщали, как можно защитить свой сад от нашествия зайцев и сделать это гуманно.