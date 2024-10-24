Одеський ботсад запрошує на цитрусовий вікенд

Мандарини на дереві. Фото: ілюстративне/freepik

В одеському Ботанічному саду дозріли лимони та мандарини. Подивитися на це видовище, а також підтримати сад запрошують одеситів і гостей міста.

Про це розповіла директорка Ботанічного саду Одеського національного університету імені І. Мечникова Людмила Левчук.

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Презентація лимонарію

Заходи відбудуться 26 та 27 жовтня, з 10:00 до 18:00. На відвідувачів чекають концерт, майстер-класи, фотозони, фудкорти та ярмарок хенд-мейду. А головне — презентація теплиць із цитрусовими деревами.

"Родзинкою цього свята буде те, що ви зможете відвідати нашу стару теплицю — лимонарій — і отримати цитрусовий настрій", — розповідає Людмила Левчук.

Зазначимо, що зазвичай стара частина Ботсаду закрита для відвідання, тому це унікальна можливість.

Вартість квитка — 100 грн.

Нагадаємо, у березні одеський Ботанічний сад зазнав значних пошкоджень внаслідок російського удару по місту. Постраждали теплиці, будівля адміністрації, бібліотека та лабораторії. Окрім цього, вибухова хвиля вибила вікна і двері. Зазначимо, що чимало одеситів допомагали відновленню пошкоджених будівель, беручи участь у суботниках або жертвуючи гроші.

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