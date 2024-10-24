Одесский ботсад приглашает на цитрусовый уикэнд

Мандарины на дереве. Фото: иллюстративное/freepik

В одесском Ботаническом саду созрели лимоны и мандарины. Посмотреть на это зрелище, а также поддержать сад приглашают одесситов и гостей города.

Об этом рассказала директор Ботанического сада Одесского национального университета имени И. Мечникова Людмила Левчук.

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Презентация лимонария

Мероприятия пройдут 26 и 27 октября с 10:00 до 18:00. Посетителей ждут концерт, мастер-классы, фотозоны, фудкорты и ярмарка хенд-мейда. А главное — презентация теплиц с цитрусовыми деревьями.

"Изюминкой этого праздника будет то, что вы сможете посетить нашу старую теплицу — лимонарий, и получить цитрусовое настроение", — рассказывает Людмила Левчук.

Отметим, что, как правило, старая часть Ботсада закрыта для посещения, поэтому это уникальная возможность.

Стоимость билета — 100 грн.

Напомним, в марте одесский Ботанический сад получил значительные повреждения в результате российского удара по городу. Пострадали теплицы, администрация, библиотека и лаборатории. Кроме того, взрывная волна выбила окна и двери. Отметим, что многие одесситы помогали восстановлению поврежденных зданий, участвуя в субботниках или жертвуя деньги.

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