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Одеський ботанічний сад після російських атак — які наслідки

27 березня 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеський ботанічний сад після російських атак — які наслідки
Пошкоджене скління Одеського ботанічного саду. Фото: Людмила Левчук
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Під час ракетного обстрілу міста 25 березня було завдано шкоди Одеському ботанічному саду. Внаслідок атак пошкоджень зазнали декілька будівель установи. 

Про це повідомляє директор установи Людмила Левчук.

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Внаслідок атаки на місто в Одеському ботанічному саду пошкоджені теплиці, будівля адміністрації, бібліотека та лабораторії. Окрім цього, вибуховою хвилею вибиті вікна і двері. 
 

Одеський ботанічний сад після російських атак — які наслідки - фото 1
Пошкодження території Ботсаду в Одесі. Фото: Людмила Левчук
Одеський ботанічний сад після російських атак — які наслідки - фото 2
Пошкодження будівлі Ботсаду в Одесі. Фото: Людмила Левчук

Допомога одеситів

Адміністрація закликає усіх небайдужих містян допомогти усунути наслідки удару.

Куди приходити: 

  • адреса: Французький бульвар 48/50;
  • у п'ятницю, 29 березня, та суботу, 30 березня — з 10:00 до 15:00.

"Далі нас чекає велика робота по відновленню. І ми сподіваємося, що з Вашою допомогою нам це вдасться", — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 25 березня ворог вчергове атакував Одесу балістичними ракетами. Руйнувань зазнав Палац спорту та житлові будинки у Приморському районі міста. У будівлях повилітали вікна та двері, а люди були вимушені ночувати у паркінгу. 

Також ми писали, що в Одесі розпочались роботи з демонтажу пошкодженої частини будинку на Добровольського. 18 квартир багатоповерхівки були цілком зруйновані внаслідок ракетного обстрілу Одеси 2 березня.

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