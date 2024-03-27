Одесский ботанический сад после российских атак — какие последствия

Поврежденное остекление Одесского ботанического сада. Фото: Людмила Левчук

Во время ракетных обстрелов города 25 марта был нанесен ущерб Одесскому ботаническому саду. В результате атак повреждения получили несколько зданий учреждения.

Об этом сообщает директор учреждения Людмила Левчук.

Читайте также:

Последствия удара для Ботсада

В результате атаки на город в Одесском ботаническом саду повреждены теплицы, здание администрации, библиотека и лаборатории. Кроме того, взрывной волной выбиты окна и двери.

Повреждение территории Ботсада в Одессе. Фото: Людмила Левчук

Повреждения здания Ботсада в Одессе. Фото: Людмила Левчук

Помощь одесситов

Администрация призывает всех небезразличных горожан помочь устранить последствия удара.

Куда приходить:

адрес: Французский бульвар 48/50;

в пятницу, 29 марта, и субботу, 30 марта — с 10:00 до 15:00.

"Далее нас ждет большая работа по восстановлению. И мы надеемся, что с Вашей помощью нам это удастся" , — говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 25 марта враг в очередной раз атаковал Одессу баллистическими ракетами. От разрушений пострадали Дворец спорта и жилые дома в Приморском районе города. В зданиях вылетели окна и двери, а люди были вынуждены ночевать на парковке.

Также мы писали, что в Одессе начались работы по демонтажу поврежденной части дома на Добровольском. 18 квартир многоэтажки были полностью разрушены в результате ракетных обстрелов Одессы 2 марта.