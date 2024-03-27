Одесский ботанический сад после российских атак — какие последствия
Во время ракетных обстрелов города 25 марта был нанесен ущерб Одесскому ботаническому саду. В результате атак повреждения получили несколько зданий учреждения.
Об этом сообщает директор учреждения Людмила Левчук.
Последствия удара для Ботсада
В результате атаки на город в Одесском ботаническом саду повреждены теплицы, здание администрации, библиотека и лаборатории. Кроме того, взрывной волной выбиты окна и двери.
Помощь одесситов
Администрация призывает всех небезразличных горожан помочь устранить последствия удара.
Куда приходить:
- адрес: Французский бульвар 48/50;
- в пятницу, 29 марта, и субботу, 30 марта — с 10:00 до 15:00.
"Далее нас ждет большая работа по восстановлению. И мы надеемся, что с Вашей помощью нам это удастся" , — говорится в сообщении.
Напомним, что вечером 25 марта враг в очередной раз атаковал Одессу баллистическими ракетами. От разрушений пострадали Дворец спорта и жилые дома в Приморском районе города. В зданиях вылетели окна и двери, а люди были вынуждены ночевать на парковке.
Также мы писали, что в Одессе начались работы по демонтажу поврежденной части дома на Добровольском. 18 квартир многоэтажки были полностью разрушены в результате ракетных обстрелов Одессы 2 марта.
Читайте Новини.LIVE!