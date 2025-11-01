Погода в Одесі 1 листопада: прохолодно, але без дощу

Жінка йде вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 1 листопада, в Одесі очікується прохолодна погода. Без істотних опадів. Вітер сьогодні буде слабким. Через це одеситам та гостям міста буде комфортно прогулятися вулицями міста.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі впаде до +6…+8°C, удень підніметься до +14…+16°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Вночі температура становитиме +3…+8 °C, вдень підніметься до +14…+19 °C. На автошляхах серпанок, видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

