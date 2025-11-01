Погода в Одессе 1 ноября: прохладно, но без дождя

Женщина идет по улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 1 ноября, в Одессе ожидается прохладная погода. Без существенных осадков. Ветер сегодня будет слабым. Из-за этого одесситам и гостям города будет комфортно прогуляться по улицам города.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +6...+8°C, днем поднимется до +14...+16°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью температура составит +3...+8 °C, днем поднимется до +14...+19 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

