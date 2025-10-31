Погода в Одессе на 31 октября: теплый день с сильным ветром, без осадков

Люди на улицах Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 31 октября, в Одессе будет достаточно теплая погода. Без существенных осадков. Однако синоптики прогнозируют сильный ветер. Несмотря на это, температура воздуха будет идеальной, чтобы насладиться осенними днями.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +9...+11°C, днем поднимется до +16...+18°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Ночью температура составит +6...+11 °C, днем поднимется до +16...+21 °C. На автодорогах видимость хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали, какой будет погода в Украине сегодня. Также мы писали о том, какой будет погода в Карпатах до конца недели.