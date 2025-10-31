Погода в Одесі на 31 жовтня: теплий день із сильним вітром, без опадів

Люди на вулиця Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У п'ятницю, 31 жовтня, в Одесі буде досить тепла погода. Без істотних опадів. Однак синоптики прогнозують сильний вітер. Попри це, температура повітря буде ідеальною, щоб насолодитися осінніми днями.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі впаде до +9…+11°C, удень підніметься до +16…+18°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Вночі температура становитиме +6…+11 °C, вдень підніметься до +16…+21 °C. На автошляхах видимість добра.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

