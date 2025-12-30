Відео
Одягайтеся тепліше — погода в Одесі на сьогодні

Одягайтеся тепліше — погода в Одесі на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 05:46
Холодна, морозна погода та сильний вітер в Одесі 28 грудня — прогноз Гідрометцентру
Люди гуляють на Дерибаісвькій. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 28 грудня, в Одесі буде холодна, морозна погода. Також, синоптики прогнозують сильний вітер. Одеситам та гостям міста радять одягатися тепліше, перед виходом на вулицю.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде хмарно. Без істотних опадів. Вітер західний, 9-14 м/с. Вночі температура впаде до 0…-2 °C, вдень підніметься до 0...+2 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Вдень невеликий сніг. Вітер західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від -0 С° до -5 °C, вдень підніметься до 0…+5 °C. На автошляхах видимість 1-2 кілометри.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 20 грудня

  • Якщо 30 грудня падає сніг, літо обіцяє бути похмурим.
  • Гучне цвірінькання горобців цього дня вказує на швидку відлигу.
  • Хуртовина 30 грудня вважається знаком багатого врожаю в наступному році.
  • Сонячна погода цього дня також віщує потепління і відлигу.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, якою буде погода в Україні цього тижня. Також ми писали про те, що у Києві оголошували І рівень небезпечності через погоду.

Автор:
Долженко Катерина
Автор:
Долженко Катерина
