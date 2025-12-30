Холодна, морозна погода та сильний вітер в Одесі 28 грудня — прогноз Гідрометцентру

Люди гуляють на Дерибаісвькій. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 28 грудня, в Одесі буде холодна, морозна погода. Також, синоптики прогнозують сильний вітер. Одеситам та гостям міста радять одягатися тепліше, перед виходом на вулицю.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарно. Без істотних опадів. Вітер західний, 9-14 м/с. Вночі температура впаде до 0…-2 °C, вдень підніметься до 0...+2 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Вдень невеликий сніг. Вітер західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від -0 С° до -5 °C, вдень підніметься до 0…+5 °C. На автошляхах видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 20 грудня

Якщо 30 грудня падає сніг, літо обіцяє бути похмурим.

Гучне цвірінькання горобців цього дня вказує на швидку відлигу.

Хуртовина 30 грудня вважається знаком багатого врожаю в наступному році.

Сонячна погода цього дня також віщує потепління і відлигу.

