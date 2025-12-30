Холодна, морозна погода та сильний вітер в Одесі 28 грудня — прогноз Гідрометцентру

Одягайтеся тепліше — погода в Одесі на сьогодні
У вівторок, 28 грудня, в Одесі буде холодна, морозна погода. Також, синоптики прогнозують сильний вітер. Одеситам та гостям міста радять одягатися тепліше, перед виходом на вулицю.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде хмарно. Без істотних опадів. Вітер західний, 9-14 м/с. Вночі температура впаде до 0…-2 °C, вдень підніметься до 0...+2 °C.
Погода в Одеській області
На Одещині також буде хмарна погода. Вдень невеликий сніг. Вітер західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі буде від -0 С° до -5 °C, вдень підніметься до 0…+5 °C. На автошляхах видимість 1-2 кілометри.
Прикмети на 20 грудня
- Якщо 30 грудня падає сніг, літо обіцяє бути похмурим.
- Гучне цвірінькання горобців цього дня вказує на швидку відлигу.
- Хуртовина 30 грудня вважається знаком багатого врожаю в наступному році.
- Сонячна погода цього дня також віщує потепління і відлигу.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, якою буде погода в Україні цього тижня. Також ми писали про те, що у Києві оголошували І рівень небезпечності через погоду.
Читайте Новини.LIVE!