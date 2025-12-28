Погода в Одесі 29 грудня: холодно та вітряно

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 29 грудня, в Одесі буде похмуро й вітряно протягом усього дня. Температура коливатиметься від мінусових значень зранку до невеликого плюса вдень, але відчуватиметься значно холодніше.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Уночі в Одесі температура становитиме 0 °C, але через сильний вітер холод відчуватиметься як -5 °C. Можлива слабка мряка, істотних опадів не прогнозують. Швидкість вітру — до 12 м/с.

Вранці похолодає до -1 °C, а за відчуттями буде близько -6 °C. Вітер посилиться до 13 м/с, небо залишатиметься затягнутим хмарами, можливі незначні опади.

Вдень температура підніметься до +2 °C, але через поривчастий вітер у 13 м/с на вулиці відчуватиметься близько -2 °C. Опади малоймовірні.

Увечері стовпчики термометрів покажуть +1 °C, відчуватиметься як -3°C. Вітер трохи послабшає до 11 м/с, але погода залишиться некомфортною.

Сонце зійде о 07:40, а зайде о 16:17. Тривалість світлового дня — 8 годин 37 хвилин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0...-5 °С, вдень 0...+5 °С.

На автошляхах області місцями видимість під час опадів 500-1000 м.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, на Одесу суне сильний вітер. Також ми писали, якою буде погода на зимові канікули.