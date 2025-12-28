Погода в Одессе 29 декабря: холодно и ветрено

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 29 декабря, в Одессе будет пасмурно и ветрено в течение всего дня. Температура будет колебаться от минусовых значений утром до небольшого плюса днем, но будет ощущаться значительно холоднее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Ночью в Одессе температура составит 0 °C, но из-за сильного ветра холод будет ощущаться как -5 °C. Возможна слабая морось, существенных осадков не прогнозируют. Скорость ветра — до 12 м/с.

Утром похолодает до -1 °C, а по ощущениям будет около -6 °C. Ветер усилится до 13 м/с, небо будет оставаться затянутым облаками, возможны незначительные осадки.

Днем температура поднимется до +2 °C, но из-за порывистого ветра в 13 м/с на улице будет ощущаться около -2 °C. Осадки маловероятны.

Вечером столбики термометров покажут +1 °C, будет ощущаться как -3 °C. Ветер немного ослабеет до 11 м/с, но погода останется некомфортной.

Солнце взойдет в 07:40, а зайдет в 16:17. Продолжительность светового дня — 8 часов 37 минут.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0...-5 °С, днем 0...+5 °С.

На автодорогах области местами видимость во время осадков 500-1000 м.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, на Одессу надвигается сильный ветер. Также мы писали, какой будет погода на зимние каникулы.