Главная Одесса Обжигающий ветер — синоптики рассказали, что ждет Одессу завтра

Обжигающий ветер — синоптики рассказали, что ждет Одессу завтра

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 16:35
Погода в Одессе 29 декабря: холодно и ветрено
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 29 декабря, в Одессе будет пасмурно и ветрено в течение всего дня. Температура будет колебаться от минусовых значений утром до небольшого плюса днем, но будет ощущаться значительно холоднее.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ночью в Одессе температура составит 0 °C, но из-за сильного ветра холод будет ощущаться как -5 °C. Возможна слабая морось, существенных осадков не прогнозируют. Скорость ветра — до 12 м/с.

Утром похолодает до -1 °C, а по ощущениям будет около -6 °C. Ветер усилится до 13 м/с, небо будет оставаться затянутым облаками, возможны незначительные осадки.

Днем температура поднимется до +2 °C, но из-за порывистого ветра в 13 м/с на улице будет ощущаться около -2 °C. Осадки маловероятны.

Вечером столбики термометров покажут +1 °C, будет ощущаться как -3 °C. Ветер немного ослабеет до 11 м/с, но погода останется некомфортной.

Солнце взойдет в 07:40, а зайдет в 16:17. Продолжительность светового дня — 8 часов 37 минут.

Вітер обпікатиме — синоптики розповіли, що чекає Одесу завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью небольшой снег, днем без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью 0...-5 °С, днем 0...+5 °С.
  • На автодорогах области местами видимость во время осадков 500-1000 м.
Вітер обпікатиме — синоптики розповіли, що чекає Одесу завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, на Одессу надвигается сильный ветер. Также мы писали, какой будет погода на зимние каникулы.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
