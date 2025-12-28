Погода в Одессе 28 декабря: ветер до 20 м/с и осадки

Женщина идет по улице в снег. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 28 декабря, Одессу накроет пасмурная и ветреная погода с небольшими осадками. Наибольший дискомфорт создадут сильные порывы северо-западного ветра.

Об этом сообщили в Гидрометеорологическом Центре Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе в течение дня будет облачно, местами возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный, со скоростью 9-14 м/с, а порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью и днем будет колебаться в пределах +1...+3 °С. Из-за ветра погода будет ощущаться холоднее, особенно на открытых участках города и у моря.

Сообщение Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей. Фото: facebook

Погода в Одесской области

В Одесской области прогноз подобный. Ожидается облачная погода с небольшими осадками и сильным северо-западным ветром. Температура в течение суток — от +3...-2 °С.

На автодорогах области местами возможно ухудшение видимости до 1-2 километров во время осадков. Водителям советуют быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Народные приметы этого дня

Если сегодня погода безветренная, но на деревьях иней — год будет удачным и урожайным

Сегодня на улице сыро — будет хороший урожай льна

Если 28 декабря густой иней или снегопад — будет хороший урожай злаковых культур

Сегодня падают клочья снега — к потеплению

28 декабря в водоемах плещется рыба — к снегопаду

Напомним, в Одессе и области 28 декабря ожидается резкое ухудшение погоды. Также мы писали, что сегодня погодные условия усложнятся в западных, северных и центральных областях.