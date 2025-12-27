Погода в Одессе 27 декабря: мороз, снег и сильный ветер - прогноз Гидрометцентра

Женщина на Ланжероне в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 27 декабря, в Одессе снова будет морозно и будет идти снег. Также, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Одесситам и гостям города стоит одеваться теплее, перед тем, как идти на улицу. А по возможности переждать дома.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Ночью температура упадет до -1...-3 °C, днем поднимется до +1...+3 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода. Днем небольшие осадки, местами умеренные и метель. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет от -1 С° до -6 °C, днем поднимется до -2...+3 °C. На автодорогах видимость 500-1 000 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 27 декабря

Если день морозный и солнечный — год обещает быть урожайным.

Когда вороны садятся и гнездятся прямо на снегу — ждите оттепели.

Иней на деревьях в этот день считают знаком хорошего урожая зерновых.

Сильный снегопад 27 декабря предвещает много грибов и ягод в сезон.

Если птицы собираются стаями на верхушках деревьев — морозы задержатся надолго.

