Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стоит одеться теплее — в Одессе сегодня по-настоящему зима

Стоит одеться теплее — в Одессе сегодня по-настоящему зима

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 05:46
Погода в Одессе 27 декабря: мороз, снег и сильный ветер - прогноз Гидрометцентра
Женщина на Ланжероне в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 27 декабря, в Одессе снова будет морозно и будет идти снег. Также, синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Одесситам и гостям города стоит одеваться теплее, перед тем, как идти на улицу. А по возможности переждать дома.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Ночью температура упадет до -1...-3 °C, днем поднимется до +1...+3 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода. Днем небольшие осадки, местами умеренные и метель. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет от -1 С° до -6 °C, днем поднимется до -2...+3 °C. На автодорогах видимость 500-1 000 метров.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 27 декабря

  • Если день морозный и солнечный — год обещает быть урожайным.
  • Когда вороны садятся и гнездятся прямо на снегу — ждите оттепели.
  • Иней на деревьях в этот день считают знаком хорошего урожая зерновых.
  • Сильный снегопад 27 декабря предвещает много грибов и ягод в сезон.
  • Если птицы собираются стаями на верхушках деревьев — морозы задержатся надолго.

Напомним, мы сообщали о том, что со вчерашнего дня на дорогах Одесской области работает техника, которая расчищает дороги от снега. Также мы писали о том, что Наталья Диденко дала прогноз погоды на выходные.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации