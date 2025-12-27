Відео
Головна Одеса Варто одягнутись тепліше — в Одесі сьогодні по-справжньому зима

Варто одягнутись тепліше — в Одесі сьогодні по-справжньому зима

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 05:46
Погода в Одесі 27 грудня: мороз, сніг та сильний вітер — прогноз Гідрометцентру
Жінка на Ланжероні в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 27 грудня, в Одесі знову буде морозно та сніжитиме. Також, синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Одеситам та гостям міста варто одягатися тепліше, перед тим, як йти на вулицю. А за можливості перечекати вдома.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі 

Сьогодні в Одесі буде хмарно. Вдень невеликі опади, переважно у вигляді снігу. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Вночі температура впаде до -1…-3 °C, вдень підніметься до +1...+3 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Вдень невеликі опади, місцями помірні та хуртовина. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі буде від -1 С° до -6 °C, вдень підніметься до -2…+3 °C. На автошляхах видимість 500-1 000 метрів.

Погода в Одесі та області
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 27 грудня

  • Якщо день морозний і сонячний — рік обіцяє бути врожайним.
  • Коли ворони сідають і гніздяться прямо на снігу — чекайте відлиги.
  • Іній на деревах цього дня вважають знаком доброго врожаю зернових.
  • Сильний снігопад 27 грудня віщує багато грибів і ягід у сезон.
  • Якщо птахи збираються зграями на верхівках дерев — морози затримаються надовго.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що від учора на дорогах Одещини працює техніка, яка розчищає дороги від снігу. Також ми писали про те, що Наталка Діденко дала прогноз погоди на вихідні.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
