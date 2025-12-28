Погода в Одесі 28 грудня: вітер до 20 м/с і опади

Жінка йде вулицею у сніг. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 28 грудня, Одесу накриє похмура й вітряна погода з невеликими опадами. Найбільший дискомфорт створять сильні пориви північно-західного вітру.

Про це повідомили в Гідрометеорологічному Центрі Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі протягом дня буде хмарно, місцями можливі невеликі опади. Вітер північно-західний, зі швидкістю 9-14 м/с, а пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься в межах +1...+3 °С. Через вітер погода відчуватиметься холоднішою, особливо на відкритих ділянках міста та біля моря.

Повідомлення Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів. Фото: facebook

Погода в Одеській області

В Одеській області прогноз подібний. Очікується хмарна погода з невеликими опадами та сильним північно-західним вітром. Температура протягом доби — від +3...-2 °С.

На автошляхах області місцями можливе погіршення видимості до 1-2 кілометрів під час опадів. Водіям радять бути уважними, дотримуватися швидкісного режиму та дистанції.

Народні прикмети цього дня

Якщо сьогодні погода безвітряна, але на деревах іній — рік буде вдалим та врожайним

Сьогодні надворі сиро — буде гарний врожай льону

Якщо 28 грудня густий іній або снігопад — буде гарний врожай злакових культур

Сьогодні падають клапті снігу — до потепління

28 грудня у водоймах хлюпається риба — до снігопаду

Нагадаємо, в Одесі та області 28 грудня очікується різке погіршення погоди. Також ми писали, що сьогодні погодні умови ускладняться у західних, північних і центральних областях.