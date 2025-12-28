Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Зима в Одесі у розпалі — якою буде погода сьогодні

Зима в Одесі у розпалі — якою буде погода сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 05:57
Погода в Одесі 28 грудня: вітер до 20 м/с і опади
Жінка йде вулицею у сніг. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 28 грудня, Одесу накриє похмура й вітряна погода з невеликими опадами. Найбільший дискомфорт створять сильні пориви північно-західного вітру.

Про це повідомили в Гідрометеорологічному Центрі Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі протягом дня буде хмарно, місцями можливі невеликі опади. Вітер північно-західний, зі швидкістю 9-14 м/с, а пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься в межах +1...+3 °С. Через вітер погода відчуватиметься холоднішою, особливо на відкритих ділянках міста та біля моря.

Погода ранок - фото 1
Повідомлення Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів. Фото: facebook

Погода в Одеській області

В Одеській області прогноз подібний. Очікується хмарна погода з невеликими опадами та сильним північно-західним вітром. Температура протягом доби — від +3...-2 °С.

На автошляхах області місцями можливе погіршення видимості до 1-2 кілометрів під час опадів. Водіям радять бути уважними, дотримуватися швидкісного режиму та дистанції.

Народні прикмети цього дня

  • Якщо сьогодні погода безвітряна, але на деревах іній — рік буде вдалим та врожайним
  • Сьогодні надворі сиро — буде гарний врожай льону
  • Якщо 28 грудня густий іній або снігопад — буде гарний врожай злакових культур
  • Сьогодні падають клапті снігу — до потепління
  • 28 грудня у водоймах хлюпається риба — до снігопаду

Нагадаємо, в Одесі та області 28 грудня очікується різке погіршення погоди. Також ми писали, що сьогодні погодні умови ускладняться у західних, північних і центральних областях

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації