Сильний вітер 28 грудня в Одесі: оголошено штормове попередження

Дівчина ховається від дощу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та області 28 грудня очікується різке погіршення погоди. Синоптики попереджають про сильний північно-західний вітер із небезпечними поривами.

Про це у суботу, 27 грудня, повідомили в Гідрометеорологічному Центрі Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів. Фото: facebook

Штормове попередження в Одесі

Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища першого рівня — жовтого. Протягом доби 28 грудня в Одесі та області прогнозують пориви північно-західного вітру швидкістю 15-20 м/с.

Міська влада закликає жителів і гостей міста бути уважними та стежити за змінами погоди. За можливості радять обмежити пересування містом, особливо людям похилого віку, дітям і вагітним жінкам.

Через сильний вітер і дощ зростає ризик падіння гілок, дерев та обриву електрокабелів. Одеситів просять не ходити під деревами та не залишати автомобілі біля зелених насаджень, ліній електропередач і решіток зливової каналізації.

Небезпека біля моря

Окремо наголошують на небезпеці перебування біля моря. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна загроза. Існує висока ймовірність зриву морських мін з якорів, їх дрейфування або прибиття до узбережжя. У штормову погоду можливий навіть неконтрольований підрив.

У разі виявлення підозрілих предметів або мін до них категорично заборонено наближатися чи торкатися. Про небезпеку необхідно негайно повідомляти поліцію за номером 102.

Нагадаємо, в Одесі комунальні та аварійні служби перейшли на посилений режим роботи. Також ми писали, що на вихідних Україну чекають морози й хуртовини.