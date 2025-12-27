Комунальні служби Одеси працюють у посиленому режимі

Снігоприбиральна машина в Одесі. Фото: ОМР

Комунальні та аварійні служби Одеси перейшли на посилений режим роботи. У місті ліквідовують наслідки обстрілів та негоди, проте ситуація залишається під контролем.

Про це у суботу, 27 грудня, повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

Негода в Одесі

За його словами, усі критичні системи життєзабезпечення в Одесі працюють. Окремі аварії та технічні збої оперативно усувають відповідні служби.

Електротранспорт поки що не виходить на маршрути через наслідки ворожих атак. Водночас у місті продовжують курсувати соціальні маршрути, щоб забезпечити сполучення для мешканців.

Через ожеледицю комунальники активно обробляють дороги та тротуари. До робіт залучили 44 одиниці спецтехніки та 425 працівників, які очищають і посипають проїзну частину та пішохідні зони.

Забруднення моря

На узбережжі триває ліквідація наслідків забруднення. Проблемні ділянки вже локалізували, встановлюють бонові загородження, очищають воду та піщану зону. За даними фахівців, показники морської води перебувають у межах норми.

Нагадаємо, за минулу добу російські війська завдали дроново-бомбових ударів по промисловій та портовій інфраструктурі Одещини. Також ми писали, що під Одесою згорів житловий будинок.