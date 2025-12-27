Коммунальные службы Одессы работают в усиленном режиме

Снегоуборочная машина в Одессе. Фото: ОГС

Коммунальные и аварийные службы Одессы перешли на усиленный режим работы. В городе ликвидируют последствия обстрелов и непогоды, однако ситуация остается под контролем.

Об этом в субботу, 27 декабря, сообщил глава Одесской МВА Сергей Лысак.

Непогода в Одессе

По его словам, все критические системы жизнеобеспечения в Одессе работают. Отдельные аварии и технические сбои оперативно устраняют соответствующие службы.

Электротранспорт пока не выходит на маршруты из-за последствий вражеских атак. В то же время в городе продолжают курсировать социальные маршруты, чтобы обеспечить сообщение для жителей.

Из-за гололеда коммунальщики активно обрабатывают дороги и тротуары. К работам привлекли 44 единицы спецтехники и 425 работников, которые очищают и посыпают проезжую часть и пешеходные зоны.

Загрязнение моря

На побережье продолжается ликвидация последствий загрязнения. Проблемные участки уже локализовали, устанавливают боновые заграждения, очищают воду и песчаную зону. По данным специалистов, показатели морской воды находятся в пределах нормы.

Напомним, за минувшие сутки российские войска нанесли дроново-бомбовые удары по промышленной и портовой инфраструктуре Одесской области. Также мы писали, что под Одессой сгорел жилой дом.