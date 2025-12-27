Видео
Україна
Сильный ветер и шторм — Одессу завтра накроет мощная непогода

Сильный ветер и шторм — Одессу завтра накроет мощная непогода

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 13:45
Сильный ветер 28 декабря в Одессе: объявлено штормовое предупреждение
Девушка прячется от дождя. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области 28 декабря ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о сильном северо-западном ветре с опасными порывами.

Об этом в субботу, 27 декабря, сообщили в Гидрометеорологическом Центре Черного и Азовского морей.

Читайте также:
Сильний вітер і шторм — Одесу завтра накриє потужна негода - фото 1
Сообщение Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей. Фото: facebook

Штормовое предупреждение в Одессе

Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях первого уровня — желтого. В течение суток 28 декабря в Одессе и области прогнозируют порывы северо-западного ветра скоростью 15-20 м/с.

Городские власти призывают жителей и гостей города быть внимательными и следить за изменениями погоды. По возможности советуют ограничить передвижение по городу, особенно пожилым людям, детям и беременным женщинам.

Из-за сильного ветра и дождя возрастает риск падения веток, деревьев и обрыва электрокабелей. Одесситов просят не ходить под деревьями и не оставлять автомобили возле зеленых насаждений, линий электропередач и решеток ливневой канализации.

Опасность у моря

Отдельно отмечают опасность пребывания у моря. Из-за шторма в Черном море усиливается минная угроза. Существует высокая вероятность срыва морских мин с якорей, их дрейфования или прибивания к побережью. В штормовую погоду возможен даже неконтролируемый подрыв.

В случае обнаружения подозрительных предметов или мин к ним категорически запрещено приближаться или прикасаться. Об опасности необходимо немедленно сообщать в полицию по номеру 102.

Напомним, в Одессе коммунальные и аварийные службы перешли на усиленный режим работы. Также мы писали, что на выходных Украину ждут морозы и метели.

погода Одесса непогода Одесская область Новости Одессы ветер шторм
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
