Главная Одесса Шторм не отпускает — на Одессу надвигается сильный ветер

Шторм не отпускает — на Одессу надвигается сильный ветер

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 13:54
Сильный ветер в Одессе 29 декабря: объявлен желтый уровень
Люди во время метели во время метели. Фото иллюстративное: nbcnews

В Одессе на 29 декабря объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Порывы могут достигать 20 метров в секунду, поэтому горожан призывают быть осторожными.

Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в Гидрометеорологическом Центре Черного и Азовского морей.

Читайте также:
Шторм не відпускає — на Одесу суне сильний вітер - фото 1
Сообщение Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей. Фото: facebook

Шторм в Одессе

По данным синоптиков, завтра в течение суток в Одессе и области сохранятся порывы северо-западного ветра скоростью 15-20 м/с. Из-за этого в городе действует предупреждение об опасных метеорологических явлениях первого уровня.

Городские власти просят одесситов и гостей города внимательно следить за погодой и по возможности ограничить поездки. Особенно это касается пожилых людей, детей и беременных женщин. Во время сильного ветра советуют не ходить под деревьями, ведь возможно падение веток и кабелей.

Водителей просят не оставлять автомобили под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников. Из-за осадков и порывистого ветра ситуация на дорогах может осложняться.

Опасность у моря

Отдельно жителей предостерегают от пребывания в пляжной зоне. Из-за шторма в Черном море растет минная опасность. Существует риск срыва морских мин с якорей и их прибивания к берегу или дрейфования вдоль побережья. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать — необходимо сразу сообщить в полицию по номеру 102.

Напомним, какой будет погода в Одессе сегодня. Также мы писали, что, в Одесской области достали тело мужчины из реки.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
