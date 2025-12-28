Сильный ветер в Одессе 29 декабря: объявлен желтый уровень

Шторм не отпускает — на Одессу надвигается сильный ветер
В Одессе на 29 декабря объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра. Порывы могут достигать 20 метров в секунду, поэтому горожан призывают быть осторожными.
Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в Гидрометеорологическом Центре Черного и Азовского морей.
Шторм в Одессе
По данным синоптиков, завтра в течение суток в Одессе и области сохранятся порывы северо-западного ветра скоростью 15-20 м/с. Из-за этого в городе действует предупреждение об опасных метеорологических явлениях первого уровня.
Городские власти просят одесситов и гостей города внимательно следить за погодой и по возможности ограничить поездки. Особенно это касается пожилых людей, детей и беременных женщин. Во время сильного ветра советуют не ходить под деревьями, ведь возможно падение веток и кабелей.
Водителей просят не оставлять автомобили под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников. Из-за осадков и порывистого ветра ситуация на дорогах может осложняться.
Опасность у моря
Отдельно жителей предостерегают от пребывания в пляжной зоне. Из-за шторма в Черном море растет минная опасность. Существует риск срыва морских мин с якорей и их прибивания к берегу или дрейфования вдоль побережья. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать — необходимо сразу сообщить в полицию по номеру 102.
