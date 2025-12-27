Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Провалился под лед — на Одесчине достали тело мужчины из реки

Провалился под лед — на Одесчине достали тело мужчины из реки

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 17:12
В Одесской области мужчина погиб, провалившись под тонкий лед (фото)
Спасатели ищут тело мужчины в реке. Фото: ГСЧС

В Одесской области мужчина провалился под лед и погиб, пытаясь перейти реку. Спасатели достали тело из воды только на следующий день.

Об этом в субботу, 27 декабря, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Реклама
Читайте также:
На Одещині дістали тіло чоловіка з річки
Спасатели на поисковом катере. Фото: ГСЧС

Пытался перейти реку по льду

Трагический случай произошел днем в селе Богдановка Березовского района. Мужчина 1974 года рождения решил перейти реку Тилигул, но лед не выдержал его веса. Он провалился в воду и утонул.

Чоловік провалився під лід
Спасательная машина возле реки. Фото: ГСЧС
Водолази шукають тіло у річці
Водолазы извлекают тело мужчины. Фото: ГСЧС

Тело искали сутки

Поисковые работы продолжались почти сутки. Сегодня водолазы ГСЧС обнаружили тело погибшего и подняли его из реки.

Тіло потопельника
Тело мужчины, который утонул. Фото: ГСЧС

Спасатели в очередной раз предостерегают: выход на лед сейчас крайне опасен. Из-за неустойчивых морозов лед остается тонким и может треснуть в любой момент, даже если на вид кажется крепким.

Тіло накрите фольгою
Спасатели достали тело мужчины из-за реки. Фото: ГСЧС

В ГСЧС призывают не рисковать жизнью и не выходить на замерзшие водоемы, а также напомнить об этой опасности родным и знакомым.

Напомним, от удара российскими КАБами в Харькове погиб мужчина. Также мы писали, что в результате обстрела Одесской области российскими оккупантами погиб один человек.

Одесса Одесская область Новости Одессы тело река лед
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации