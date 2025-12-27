В Одесской области мужчина погиб, провалившись под тонкий лед (фото)

Спасатели ищут тело мужчины в реке. Фото: ГСЧС

В Одесской области мужчина провалился под лед и погиб, пытаясь перейти реку. Спасатели достали тело из воды только на следующий день.

Об этом в субботу, 27 декабря, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Спасатели на поисковом катере. Фото: ГСЧС

Пытался перейти реку по льду

Трагический случай произошел днем в селе Богдановка Березовского района. Мужчина 1974 года рождения решил перейти реку Тилигул, но лед не выдержал его веса. Он провалился в воду и утонул.

Спасательная машина возле реки. Фото: ГСЧС

Водолазы извлекают тело мужчины. Фото: ГСЧС

Тело искали сутки

Поисковые работы продолжались почти сутки. Сегодня водолазы ГСЧС обнаружили тело погибшего и подняли его из реки.

Тело мужчины, который утонул. Фото: ГСЧС

Спасатели в очередной раз предостерегают: выход на лед сейчас крайне опасен. Из-за неустойчивых морозов лед остается тонким и может треснуть в любой момент, даже если на вид кажется крепким.

Спасатели достали тело мужчины из-за реки. Фото: ГСЧС

В ГСЧС призывают не рисковать жизнью и не выходить на замерзшие водоемы, а также напомнить об этой опасности родным и знакомым.

Напомним, от удара российскими КАБами в Харькове погиб мужчина. Также мы писали, что в результате обстрела Одесской области российскими оккупантами погиб один человек.