В Одесской области мужчина погиб, провалившись под тонкий лед (фото)

Провалился под лед — на Одесчине достали тело мужчины из реки
В Одесской области мужчина провалился под лед и погиб, пытаясь перейти реку. Спасатели достали тело из воды только на следующий день.
Об этом в субботу, 27 декабря, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пытался перейти реку по льду
Трагический случай произошел днем в селе Богдановка Березовского района. Мужчина 1974 года рождения решил перейти реку Тилигул, но лед не выдержал его веса. Он провалился в воду и утонул.
Тело искали сутки
Поисковые работы продолжались почти сутки. Сегодня водолазы ГСЧС обнаружили тело погибшего и подняли его из реки.
Спасатели в очередной раз предостерегают: выход на лед сейчас крайне опасен. Из-за неустойчивых морозов лед остается тонким и может треснуть в любой момент, даже если на вид кажется крепким.
В ГСЧС призывают не рисковать жизнью и не выходить на замерзшие водоемы, а также напомнить об этой опасности родным и знакомым.
