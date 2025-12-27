На Одещині чоловік загинув, провалившись під тонку кригу (фото)

Провалився під лід — на Одещині дістали тіло чоловіка з річки
На Одещині чоловік провалився під лід і загинув, намагаючись перейти річку. Рятувальники дістали тіло з води лише наступного дня.
Про це у суботу, 27 грудня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Намагався перейти річку по льоду
Трагічний випадок стався вдень у селі Богданівка Березівського району. Чоловік 1974 року народження вирішив перейти річку Тилігул, але лід не витримав його ваги. Він провалився у воду та потонув.
Тіло шукали добу
Пошукові роботи тривали майже добу. Сьогодні водолази ДСНС виявили тіло загиблого та підняли його з річки.
Рятувальники вкотре застерігають: вихід на кригу зараз украй небезпечний. Через нестійкі морози лід залишається тонким і може тріснути будь-якої миті, навіть якщо на вигляд здається міцним.
У ДСНС закликають не ризикувати життям і не виходити на замерзлі водойми, а також нагадати про цю небезпеку рідним і знайомим.
