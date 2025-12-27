На Одещині чоловік загинув, провалившись під тонку кригу (фото)

Рятувальники шукають тіло чоловіка у річці. Фото: ДСНС

На Одещині чоловік провалився під лід і загинув, намагаючись перейти річку. Рятувальники дістали тіло з води лише наступного дня.

Про це у суботу, 27 грудня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Рятувальники на пошуковому катері. Фото: ДСНС

Намагався перейти річку по льоду

Трагічний випадок стався вдень у селі Богданівка Березівського району. Чоловік 1974 року народження вирішив перейти річку Тилігул, але лід не витримав його ваги. Він провалився у воду та потонув.

Рятувальна машина біля річки. Фото: ДСНС

Водолази витягують тіло чоловіка. Фото: ДСНС

Тіло шукали добу

Пошукові роботи тривали майже добу. Сьогодні водолази ДСНС виявили тіло загиблого та підняли його з річки.

Тіло чоловіка, який потонув. Фото: ДСНС

Рятувальники вкотре застерігають: вихід на кригу зараз украй небезпечний. Через нестійкі морози лід залишається тонким і може тріснути будь-якої миті, навіть якщо на вигляд здається міцним.

Рятувальники дістали тіло чоловіка за річки. Фото: ДСНС

У ДСНС закликають не ризикувати життям і не виходити на замерзлі водойми, а також нагадати про цю небезпеку рідним і знайомим.

Нагадаємо, від удару російськими КАБами у Харкові загинув чоловік. Також ми писали, що внаслідок обстрілу Одещини російськими окупантами загинула одна людина.