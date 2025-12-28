Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Шторм не відпускає — на Одесу суне сильний вітер

Шторм не відпускає — на Одесу суне сильний вітер

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 13:54
Сильний вітер в Одесі 29 грудня: оголошено жовтий рівень
Люди під час хуртовини. Фото ілюстративне: nbcnews

В Одесі на 29 грудня оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний вітер. Пориви можуть сягати 20 метрів за секунду, тож містян закликають бути обережними.

Про це у неділю, 28 грудня, повідомили в Гідрометеорологічному Центрі Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:
Шторм не відпускає — на Одесу суне сильний вітер - фото 1
Повідомлення Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів. Фото: facebook

Шторм в Одесі

За даними синоптиків, завтра протягом доби в Одесі та області збережуться пориви північно-західного вітру швидкістю 15–20 м/с. Через це в місті діє попередження про небезпечні метеорологічні явища першого рівня.

Міська влада просить одеситів і гостей міста уважно стежити за погодою та за можливості обмежити поїздки. Особливо це стосується літніх людей, дітей і вагітних жінок. Під час сильного вітру радять не ходити під деревами, адже можливе падіння гілок і кабелів.

Водіїв просять не залишати автомобілі під деревами, лініями електропередач і на решітках дощоприймачів. Через опади та поривчастий вітер ситуація на дорогах може ускладнюватися.

Небезпека біля моря

Окремо мешканців застерігають від перебування в пляжній зоні. Через шторм у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує ризик зриву морських мін з якорів і їхнього прибиття до берега або дрейфування вздовж узбережжя. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати — необхідно одразу повідомити поліцію за номером 102.

Нагадаємо, якою буде погода в Одесі сьогодні. Також ми писали, що, на Одещині дістали тіло чоловіка з річки.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси вітер шторм
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації