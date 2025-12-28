Сильний вітер в Одесі 29 грудня: оголошено жовтий рівень

Люди під час хуртовини. Фото ілюстративне: nbcnews

В Одесі на 29 грудня оголосили жовтий рівень небезпеки через сильний вітер. Пориви можуть сягати 20 метрів за секунду, тож містян закликають бути обережними.

Про це у неділю, 28 грудня, повідомили в Гідрометеорологічному Центрі Чорного та Азовського морів.

Повідомлення Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів. Фото: facebook

Шторм в Одесі

За даними синоптиків, завтра протягом доби в Одесі та області збережуться пориви північно-західного вітру швидкістю 15–20 м/с. Через це в місті діє попередження про небезпечні метеорологічні явища першого рівня.

Міська влада просить одеситів і гостей міста уважно стежити за погодою та за можливості обмежити поїздки. Особливо це стосується літніх людей, дітей і вагітних жінок. Під час сильного вітру радять не ходити під деревами, адже можливе падіння гілок і кабелів.

Водіїв просять не залишати автомобілі під деревами, лініями електропередач і на решітках дощоприймачів. Через опади та поривчастий вітер ситуація на дорогах може ускладнюватися.

Небезпека біля моря

Окремо мешканців застерігають від перебування в пляжній зоні. Через шторм у Чорному морі зростає мінна небезпека. Існує ризик зриву морських мін з якорів і їхнього прибиття до берега або дрейфування вздовж узбережжя. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати — необхідно одразу повідомити поліцію за номером 102.

