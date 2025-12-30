Холодная, морозная погода и сильный ветер в Одессе 28 декабря - прогноз Гидрометцентра

Люди гуляют на Дерибаисвкой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 28 декабря, в Одессе будет холодная, морозная погода. Также, синоптики прогнозируют сильный ветер. Одесситам и гостям города советуют одеваться теплее, перед выходом на улицу.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачно. Без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Ночью температура упадет до 0...-2 °C, днем поднимется до 0...+2 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода. Днем небольшой снег, ветер западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет от -0 С° до -5 °C, днем поднимется до 0...+5 °C. На автодорогах видимость 1-2 километра.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Приметы на 20 декабря

Если 30 декабря падает снег, лето обещает быть пасмурным.

Громкое чириканье воробьев в этот день указывает на скорую оттепель.

Метель 30 декабря считается знаком богатого урожая в следующем году.

Солнечная погода в этот день также предвещает потепление и оттепель.

