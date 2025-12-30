Холодная, морозная погода и сильный ветер в Одессе 28 декабря - прогноз Гидрометцентра

Одевайтесь потеплее — погода в Одессе на сегодня
Во вторник, 28 декабря, в Одессе будет холодная, морозная погода. Также, синоптики прогнозируют сильный ветер. Одесситам и гостям города советуют одеваться теплее, перед выходом на улицу.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет облачно. Без существенных осадков. Ветер западный, 9-14 м/с. Ночью температура упадет до 0...-2 °C, днем поднимется до 0...+2 °C.
Погода в Одесской области
В Одесской области также будет облачная погода. Днем небольшой снег, ветер западный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет от -0 С° до -5 °C, днем поднимется до 0...+5 °C. На автодорогах видимость 1-2 километра.
Приметы на 20 декабря
- Если 30 декабря падает снег, лето обещает быть пасмурным.
- Громкое чириканье воробьев в этот день указывает на скорую оттепель.
- Метель 30 декабря считается знаком богатого урожая в следующем году.
- Солнечная погода в этот день также предвещает потепление и оттепель.
