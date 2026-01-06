Погода в Одесі 6 січня 2024: хмарно, дощ, сильний вітер та туман

Одягайтеся тепліше — погода в Одесі на Водохреща
Сьогодні, 6 січня, в Одесі похмура, прохолодна погода. Крім того, очікується дощ та сильний вітер. Одеситам та гостям міста краще утриматися від прогулянок.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Невеликий дощ, зранку туман. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура впаде до +4…+6 °C, вдень підніметься до +8...+10 °C.
Погода в Одеській області
На Одещині також буде хмарна погода. Вдень невеликі опади, переважно у вигляді снігу. На півночі — налипання мокрого снігу, ожеледиця. Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі буде від +2 С° до +7 °C, на півночі до -2 °C. Вдень підніметься до +8…+13 °C, на півночі до +5 °C. На автошляхах видимість до 500-1000 метрів.
Прикмети на 6 січня
- Якщо кіт шукає теплий куточок — незабаром настане холод.
- Якою буде погода 6 січня, таким очікують і листопад.
- Синюваті хмари на небі вважають знаком щедрого літнього врожаю.
