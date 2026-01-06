Погода в Одесі 6 січня 2024: хмарно, дощ, сильний вітер та туман

Люди на узбережжі моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 січня, в Одесі похмура, прохолодна погода. Крім того, очікується дощ та сильний вітер. Одеситам та гостям міста краще утриматися від прогулянок.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде хмарна погода. Невеликий дощ, зранку туман. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Вночі температура впаде до +4…+6 °C, вдень підніметься до +8...+10 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині також буде хмарна погода. Вдень невеликі опади, переважно у вигляді снігу. На півночі — налипання мокрого снігу, ожеледиця. Вітер південно-східний, 9-14 м/с, пориви до 15-17 м/с. Температура повітря вночі буде від +2 С° до +7 °C, на півночі до -2 °C. Вдень підніметься до +8…+13 °C, на півночі до +5 °C. На автошляхах видимість до 500-1000 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Прикмети на 6 січня

Якщо кіт шукає теплий куточок — незабаром настане холод.

Якою буде погода 6 січня, таким очікують і листопад.

Синюваті хмари на небі вважають знаком щедрого літнього врожаю.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що вчора в Україні була різка зміна погоди. Також ми писали, про те, що січень в Україні буде рекордно холодним.