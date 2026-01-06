Погода в Одессе 6 января 2024: облачно, дождь, сильный ветер и туман

Люди на побережье моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 6 января, в Одессе пасмурная, прохладная погода. Кроме того, ожидается дождь и сильный ветер. Одесситам и гостям города лучше воздержаться от прогулок.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет облачная погода, небольшой дождь, утром туман. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Ночью температура упадет до +4...+6 °C, днем поднимется до +8...+10 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области также будет облачная погода. Днем небольшие осадки, преимущественно в виде снега. На севере — налипание мокрого снега, гололедица. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет от +2 С° до +7 °C, на севере до -2 °C. Днем поднимется до +8...+13 °C, на севере до +5 °C. На автодорогах видимость до 500-1000 метров.

Приметы на 6 января

Если кот ищет теплый уголок — вскоре наступит холод.

Какой будет погода 6 января, таким ожидают и ноябрь.

Синеватые облака на небе считают знаком щедрого летнего урожая.

Напомним, мы сообщали о том, что вчера в Украине была резкая смена погоды. Также мы писали, о том, что январь в Украине будет рекордно холодным.