Погода в Одессе на сегодня, 5 января: мокрый снег и ветер: мокрый снег и ветер

Сегодня, в понедельник, 5 января, в Одессе сохранится пасмурная погода с осадками и повышенной влажностью. Ожидается туман и слабый гололед, которые могут осложнить ситуацию на дорогах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе утром возможно образование гололеда и снег. Днем осадки усилятся до умеренных. Ветер северо-восточный, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться 0...+2 °C, днем потеплеет до +3...+5 °C.

Погода в Одесской области

По Одесской области также ожидается облачная погода. Местами пройдут осадки, ночью возможен слабый туман. В некоторых районах прогнозируют гололед и гололедицу.

Ночная температура в области составит +2...-3 °C, а на севере возможны морозы до -6 °C. Днем воздух прогреется до +1...+6 °C.

На автодорогах области ночью местами будут фиксировать туман с видимостью 500-1000 метров, что может затруднить движение транспорта.

Приметы погоды на 5 января

Какой день сегодня, таким будет и ноябрь. Если день ясный и теплый, то ноябрь будет солнечным и без морозов. Если же идет мокрый снег и дует ветер, то ноябрь будет ветреным и мокрым.

Лошадь громко храпит — к снежной буре.

Если куры себя беспокойно ведут и прячутся в курятник, то скоро будет снежная метель.

5 января резко испортилась погода — к морозному и снежному январю.

Мощный промозглый ветер дует — к ветреному лету.

Если день солнечный и теплый, то весна будет ранней.

Напомним, Укргидрометцентр предупредил о рекордно холодном январе в Украине. А тем временем в Одесской области зафиксировали аномально раннее массовое цветение редкого краснокнижного растения.