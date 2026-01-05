Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Погода в Одессе испортится — какой прогноз на сегодня

Погода в Одессе испортится — какой прогноз на сегодня

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 05:26
Погода в Одессе на сегодня, 5 января: мокрый снег и ветер: мокрый снег и ветер
Женщина под зонтом идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, в понедельник, 5 января, в Одессе сохранится пасмурная погода с осадками и повышенной влажностью. Ожидается туман и слабый гололед, которые могут осложнить ситуацию на дорогах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе утром возможно образование гололеда и снег. Днем осадки усилятся до умеренных. Ветер северо-восточный, скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться 0...+2 °C, днем потеплеет до +3...+5 °C.

Погода в Одесской области

По Одесской области также ожидается облачная погода. Местами пройдут осадки, ночью возможен слабый туман. В некоторых районах прогнозируют гололед и гололедицу.

Ночная температура в области составит +2...-3 °C, а на севере возможны морозы до -6 °C. Днем воздух прогреется до +1...+6 °C.

На автодорогах области ночью местами будут фиксировать туман с видимостью 500-1000 метров, что может затруднить движение транспорта.

Приметы погоды на 5 января

  • Какой день сегодня, таким будет и ноябрь. Если день ясный и теплый, то ноябрь будет солнечным и без морозов. Если же идет мокрый снег и дует ветер, то ноябрь будет ветреным и мокрым.
  • Лошадь громко храпит — к снежной буре.
  • Если куры себя беспокойно ведут и прячутся в курятник, то скоро будет снежная метель.
  • 5 января резко испортилась погода — к морозному и снежному январю.
  • Мощный промозглый ветер дует — к ветреному лету.
  • Если день солнечный и теплый, то весна будет ранней.

Напомним, Укргидрометцентр предупредил о рекордно холодном январе в Украине. А тем временем в Одесской области зафиксировали аномально раннее массовое цветение редкого краснокнижного растения.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации