Погода в Одессе 4 января: дождь, туман и смена ветра

Погода в Одессе в сегодня, 4 января, будет облачная и влажная. Днем возможен дождь, а ближе к вечеру ветер изменит направление и усилится.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

По прогнозу синоптиков, в ночь на 4 января в Одессе будет облачно, но без существенных осадков. Температура будет колебаться +1...-1 °C. Ветер юго-восточный, умеренный.

Днем в городе ожидается небольшой дождь. Температура повысится до +4...+6 °C. Ветер во второй половине дня сменится на северо-западный и будет достигать 7-12 м/с.

Погода в Одесской области

В Одесской области также прогнозируют облачную погоду с небольшими осадками. Днем местами возможен туман, который ухудшит видимость на дорогах до 200-500 метров. Ночная температура составит +1...-4 °C, днем +1...+6 °C, а местами воздух прогреется до +9 °C.

Водителям советуют быть внимательными на трассах из-за тумана и влажного дорожного покрытия.

Приметы на 4 января:

какая погода сегодня — такой будет весь январь;

небо на закате солнца без облаков — на завтра будет солнечно и тепло;

снегири поют — вскоре сильно похолодает.

Напомним, Укргидрометцентр предупредил о рекордно холодном январе в Украине. Также мы писали, что в Карпатах намело метр снега.