Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Погода в Одессе сегодня — о чем предупреждают синоптики

Погода в Одессе сегодня — о чем предупреждают синоптики

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 05:19
Погода в Одессе 4 января: дождь, туман и смена ветра
Женщина идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Погода в Одессе в сегодня, 4 января, будет облачная и влажная. Днем возможен дождь, а ближе к вечеру ветер изменит направление и усилится.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

По прогнозу синоптиков, в ночь на 4 января в Одессе будет облачно, но без существенных осадков. Температура будет колебаться +1...-1 °C. Ветер юго-восточный, умеренный.

Днем в городе ожидается небольшой дождь. Температура повысится до +4...+6 °C. Ветер во второй половине дня сменится на северо-западный и будет достигать 7-12 м/с.

Погода в Одесской области

В Одесской области также прогнозируют облачную погоду с небольшими осадками. Днем местами возможен туман, который ухудшит видимость на дорогах до 200-500 метров. Ночная температура составит +1...-4 °C, днем +1...+6 °C, а местами воздух прогреется до +9 °C.

Водителям советуют быть внимательными на трассах из-за тумана и влажного дорожного покрытия.

Приметы на 4 января:

  • какая погода сегодня — такой будет весь январь;
  • небо на закате солнца без облаков — на завтра будет солнечно и тепло;
  • снегири поют — вскоре сильно похолодает.

Напомним, Укргидрометцентр предупредил о рекордно холодном январе в Украине. Также мы писали, что в Карпатах намело метр снега.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации