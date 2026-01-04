Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Погода в Одесі сьогодні — про що попереджають синоптики

Погода в Одесі сьогодні — про що попереджають синоптики

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 05:19
Погода в Одесі 4 січня: дощ, туман і зміна вітру
Жінка йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Одесі в сьогодні, 4 січня, буде хмарна та волога. Вдень можливий дощ, а ближче до вечора вітер змінить напрямок і посилиться.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, у ніч на 4 січня в Одесі буде хмарно, але без істотних опадів. Температура коливатиметься +1...-1 °C. Вітер південно-східний, помірний.

Удень у місті очікується невеликий дощ. Температура підвищиться до +4...+6 °C. Вітер у другій половині дня зміниться на північно-західний і сягатиме 7–12 м/с.

Погода в Одеській області

В Одеській області також прогнозують хмарну погоду з невеликими опадами. Удень місцями можливий туман, який погіршить видимість на дорогах до 200-500 метрів. Нічна температура становитиме +1...-4 °C, удень +1...+6 °C, а подекуди повітря прогріється до +9 °C.

Водіям радять бути уважними на трасах через туман і вологе дорожнє покриття.

Прикмети на 4 січня:

  • яка погода сьогодні — такою буде весь січень;
  • небо на заході сонця без хмар — на завтра буде сонячно і тепло;
  • снігурі співають — незабаром сильно похолодає.

Нагадаємо, Укргідрометцентр попередив про рекордно холодний січень в Україні. Також ми писали, що у Карпатах намело метр снігу.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації