Погода в Одесі 4 січня: дощ, туман і зміна вітру

Жінка йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Погода в Одесі в сьогодні, 4 січня, буде хмарна та волога. Вдень можливий дощ, а ближче до вечора вітер змінить напрямок і посилиться.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, у ніч на 4 січня в Одесі буде хмарно, але без істотних опадів. Температура коливатиметься +1...-1 °C. Вітер південно-східний, помірний.

Удень у місті очікується невеликий дощ. Температура підвищиться до +4...+6 °C. Вітер у другій половині дня зміниться на північно-західний і сягатиме 7–12 м/с.

Погода в Одеській області

В Одеській області також прогнозують хмарну погоду з невеликими опадами. Удень місцями можливий туман, який погіршить видимість на дорогах до 200-500 метрів. Нічна температура становитиме +1...-4 °C, удень +1...+6 °C, а подекуди повітря прогріється до +9 °C.

Водіям радять бути уважними на трасах через туман і вологе дорожнє покриття.

Прикмети на 4 січня:

яка погода сьогодні — такою буде весь січень;

небо на заході сонця без хмар — на завтра буде сонячно і тепло;

снігурі співають — незабаром сильно похолодає.

Нагадаємо, Укргідрометцентр попередив про рекордно холодний січень в Україні. Також ми писали, що у Карпатах намело метр снігу.