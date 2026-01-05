Погода в Одесі на сьогодні, 5 січня: мокрий сніг та вітер

Жінка під парасолею йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у понеділок, 5 січня, в Одесі збережеться похмура погода з опадами та підвищеною вологістю. Очікується туман і слабка ожеледь, які можуть ускладнити ситуацію на дорогах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі зранку можливе утворення ожеледі та сніг. Удень опади посиляться до помірних. Вітер північно-східний, швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься 0...+2 °C, удень потеплішає до +3…+5 °C.

Погода в Одеській області

По Одеській області також очікується хмарна погода. Місцями пройдуть опади, вночі можливий слабкий туман. У деяких районах прогнозують ожеледь та ожеледицю.

Нічна температура в області становитиме +2...-3 °C, а на півночі можливі морози до -6 °C. Вдень повітря прогріється до +1…+6 °C.

На автошляхах області вночі місцями фіксуватимуть туман із видимістю 500–1000 метрів, що може ускладнити рух транспорту.

Прикмети погоди на 5 січня

Який день сьогодні, таким буде і листопад. Якщо день ясний і теплий, то листопад буде сонячним і без морозів. Якщо ж йде мокрий сніг і дме вітер, то листопад буде вітряним і мокрим.

Кінь голосно хропе — до снігової бурі.

Якщо кури себе неспокійно ведуть і ховаються в курник, то скоро буде Снігова заметіль.

5 січня різко зіпсувалася погода — до морозного і сніжного січня.

Потужний вогкий вітер дме — до вітряного літа.

Якщо день сонячний і теплий, то весна буде ранньою.

Нагадаємо, Укргідрометцентр попередив про рекордно холодний січень в Україні. А тим часом на Одещині зафіксували аномально раннє масове цвітіння рідкісної червонокнижної рослини.