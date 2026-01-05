Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Погода в Одесі зіпсується — який прогноз на сьогодні

Погода в Одесі зіпсується — який прогноз на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 05:26
Погода в Одесі на сьогодні, 5 січня: мокрий сніг та вітер
Жінка під парасолею йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, у понеділок, 5 січня, в Одесі збережеться похмура погода з опадами та підвищеною вологістю. Очікується туман і слабка ожеледь, які можуть ускладнити ситуацію на дорогах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі зранку можливе утворення ожеледі та сніг. Удень опади посиляться до помірних. Вітер північно-східний, швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься 0...+2 °C, удень потеплішає до +3…+5 °C.

Погода в Одеській області

По Одеській області також очікується хмарна погода. Місцями пройдуть опади, вночі можливий слабкий туман. У деяких районах прогнозують ожеледь та ожеледицю.

Нічна температура в області становитиме +2...-3 °C, а на півночі можливі морози до -6 °C. Вдень повітря прогріється до +1…+6 °C.

На автошляхах області вночі місцями фіксуватимуть туман із видимістю 500–1000 метрів, що може ускладнити рух транспорту.

Прикмети погоди на 5 січня

  • Який день сьогодні, таким буде і листопад. Якщо день ясний і теплий, то листопад буде сонячним і без морозів. Якщо ж йде мокрий сніг і дме вітер, то листопад буде вітряним і мокрим.
  • Кінь голосно хропе — до снігової бурі.
  • Якщо кури себе неспокійно ведуть і ховаються в курник, то скоро буде Снігова заметіль.
  • 5 січня різко зіпсувалася погода — до морозного і сніжного січня.
  • Потужний вогкий вітер дме — до вітряного літа.
  • Якщо день сонячний і теплий, то весна буде ранньою.

Нагадаємо, Укргідрометцентр попередив про рекордно холодний січень в Україні. А тим часом на Одещині зафіксували аномально раннє масове цвітіння рідкісної червонокнижної рослини.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації