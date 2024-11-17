Миколаїв після обстрілів: 7 постраждалих, серед загиблих вагітна жінка

Медик оглядає жінку. Фото ілюстративне: ДСНС

Внаслідок обстрілів в Миколаєві постраждали семеро людей, а двоє жінок, одна з яких була вагітною, загинули. Наразі ситуація стабілізована, але ліквідація наслідків триває.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Читайте також:

В Миколаєві загинула вагітна жінка

"У нас збільшилася кількість постраждалих до семи, тобто сім поранених. Дві жінки дійсно, на жаль, загинули, одна з них була вагітна", — повідомив очільник ОВА.

За його словами, станом на зараз, енергетичну інфраструктуру відновлено, і всі постраждалі райони повернуто до мережі. Проте роботи з ліквідації наслідків обстрілів тривають, зокрема очищення території та відновлення пошкоджених об'єктів.

Атака на Миколаїв: що відомо

Атака була спрямована на терор цивільного населення та удари по приватному сектору. Пошкоджено декілька приватних житлових будинків, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр, а також інфраструктурні об'єкти міста. Під час атаки виникло кілька пожеж, що стали наслідком влучань в житлові будівлі. Вогнеборці оперативно ліквідували вогонь на двох локаціях, площі яких становили 150 та 20 кв. м.

Нагадаємо, 17 листопада зранку вибухи лунали в Миколаївській області. Також рятувальники показали відео наслідків удару по Миколаєву.