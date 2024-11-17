Атака дронів на Миколаїв: дві загиблі та руйнування цивільної інфраструктури

Рятувальники виносять тіло загиблої жінки. Фото: ДСНС

Зранку, 17 листопада, Миколаїв зазнав масованої атаки з боку ворога. Дрони-камікадзе "Shahed 131/136" завдали удару по цивільних об’єктах, у результаті чого загинули дві жінки, ще шестеро осіб отримали поранення, зокрема двоє дітей.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Миколаївській області.

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Атака була спрямована на терор цивільного населення та удари по приватному сектору. Пошкоджено декілька приватних житлових будинків, багатоповерховий будинок, легкові автомобілі, торговий центр, а також інфраструктурні об'єкти міста. Під час атаки виникло кілька пожеж, що стали наслідком влучань в житлові будівлі.

Рятувальник поливає водою будинок, який горить. Фото: ДСНС

Вогонь у будівлі. Фото: ДСНС

Медики надають допомогу постраждалій. Фото: ДСНС

Загиблі та постраждалі

За попередніми даними, дві жінки загинули на місці, ще четверо дорослих та двоє дітей отримали поранення. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежі на двох локаціях, площі яких становили 150 та 20 кв. м.

Рятувальник на руїнах будинку. Фото: ДСНС

Рятувальник тушить вогонь. Фото: ДСНС

Зруйнований будинок та автівка. Фото: ДСНС

Ліквідація наслідків

Для ліквідації наслідків атаки було залучено 35 рятувальників, 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також хіміки аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Під час робіт на місці події продовжували працювати співробітники поліції, медики швидкої допомоги та волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України. Рятувальні роботи тривають, з огляду на небезпеку для місцевих мешканців. Спеціалісти ДСНС надають психологічну допомогу постраждалим.

Нагадаємо, 17 листопада зранку вибухи лунали в Миколаївській області. Також через масовану атаку росіян в Одесі ввели екстрені відключення світла.