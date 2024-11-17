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Удар дронами по Николаеву — появились кадры последствий

17 ноября 2024 12:50
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Атака дронов на Николаев: две погибшие и разрушение гражданской инфраструктуры
Спасатели уносят тело погибшей женщины. Фото: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Утром, 17 ноября, Николаев подвергся массированной атаке со стороны врага. Дроны-камикадзе "Shahed 131/136" нанесли удар по гражданским объектам, в результате чего погибли две женщины, еще шесть человек получили ранения, в том числе двое детей.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

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Атака была направлена на террор гражданского населения и удары по частному сектору. Повреждены несколько частных жилых домов, многоэтажное здание, легковые автомобили, торговый центр, а также инфраструктурные объекты города. В ходе атаки возникло несколько пожаров, ставших следствием попаданий в жилые здания.

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Спасатель поливает водой горящий дом. Фото: ГСЧС
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Огонь в здании. Фото: ГСЧС
Массированный удар дронами по Николаеву - появились кадры последствий - фото 3
Медики оказывают помощь пострадавшей. Фото: ГСЧС

Погибшие и пострадавшие

По предварительным данным, две женщины погибли на месте, еще четверо взрослых и двое детей получили ранения. Пожарные оперативно ликвидировали пожары на двух локациях, площади которых составляли 150 и 20 кв. м.

Массированный удар дронами по Николаеву - появились кадры последствий - фото 4
Спасатель на развалинах дома. Фото: ГСЧС
Массированный удар дронами по Николаеву - появились кадры последствий - фото 5
Спасатель тушит огонь. Фото: ГСЧС
Массированный удар дронами по Николаеву - появились кадры последствий - фото 6
Разрушенный дом и автомобиль. Фото: ГСЧС

Ликвидация последствий

Для ликвидации последствий атаки были привлечены 35 спасателей, 8 единиц пожарно-спасательной техники, а также химика аварийно-спасательного отряда специального назначения. Во время работ продолжали работать сотрудники полиции, медики скорой помощи и волонтеры Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины. Спасательные работы продолжаются, учитывая опасность местных жителей. Специалисты ГСЧС оказывают психологическую помощь пострадавшим.

Напомним, 17 ноября утром взрывы раздавались в Николаевской области. Также из-за массированной атаки россиян в Одессе ввели экстренные отключения света.

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