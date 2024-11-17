Николаев после обстрелов: 7 пострадавших, среди погибших беременная женщина

Медик осматривает женщину. Фото иллюстративное: ГСЧС

В результате обстрелов в Николаеве пострадали семь человек, а две женщины, одна из которых была беременной, погибли. Пока ситуация стабилизирована, но ликвидация последствий продолжается.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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В Николаеве погибла беременная женщина

"У нас увеличилось количество пострадавших до семи, то есть семь раненых. Две женщины действительно, к сожалению, погибли, одна из них была беременна", — сообщил глава ОВА.

По его словам, по состоянию на данный момент энергетическая инфраструктура восстановлена, и все пострадавшие районы возвращены в сеть. Однако работы по ликвидации последствий обстрелов продолжаются, в частности, очистка территории и восстановление поврежденных объектов.

Атака на Николаев: что известно

Атака была направлена на террор гражданского населения и удары по частному сектору. Повреждены несколько частных жилых домов, многоэтажное здание, легковые автомобили, торговый центр, а также инфраструктурные объекты города. В ходе атаки возникло несколько пожаров, ставших следствием попаданий в жилые здания. Пожарные оперативно ликвидировали огонь на двух локациях, площади которых составляли 150 и 20 кв. м.

Напомним, 17 ноября утром взрывы раздавались в Николаевской области. Также спасатели показали видео последствий удара по Николаеву.