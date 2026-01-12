Відео
Обмеження проїзду однією з центральних вулиць Одеси — деталі

Дата публікації: 12 січня 2026 13:03
Рух обмежено на вул. Новосельського через обрізку дерев
Комунальники обрізають дерева в Одесі. Фото: ЖКС Одеси

В Одесі 12–13 січня на вул. Новосельського буде ускладнений рух через комунальні роботи. Водіям радять не залишати авто на ділянці від Тираспольської до Спиридонівської. Крім того, варто заздалегідь обирати альтернативний маршрут, аби уникнути заторів.

Про це повідомили в ЖКС Одеси.

Читайте також:

Ускладнення руху

КП "Міськзелентрест" проводить обрізку дерев на вул. Новосельського. Роботи триватимуть 12 та 13 січня з 08:00 до 16:00 на ділянці від вул. Тираспольської до вул. Спиридонівської. Комунальники закликають водіїв не паркуватися на цій частині вулиці, щоб спецтехніка могла працювати без перешкод.

Після завершення робіт рух на вул. Новосельського буде відновлено у звичайному режимі. Однак до завершення варто за можливості обрати альтернативний шлях, щоб уникнути заторів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Румунія розвертає авто на кордоні, якщо у водія не має певного документу. Також ми писали, що в Одесі запускають ще один соціальний маршрут.

Одеса дороги транспорт авто Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
