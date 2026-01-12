Рух обмежено на вул. Новосельського через обрізку дерев

Комунальники обрізають дерева в Одесі. Фото: ЖКС Одеси

В Одесі 12–13 січня на вул. Новосельського буде ускладнений рух через комунальні роботи. Водіям радять не залишати авто на ділянці від Тираспольської до Спиридонівської. Крім того, варто заздалегідь обирати альтернативний маршрут, аби уникнути заторів.

Про це повідомили в ЖКС Одеси.

Ускладнення руху

КП "Міськзелентрест" проводить обрізку дерев на вул. Новосельського. Роботи триватимуть 12 та 13 січня з 08:00 до 16:00 на ділянці від вул. Тираспольської до вул. Спиридонівської. Комунальники закликають водіїв не паркуватися на цій частині вулиці, щоб спецтехніка могла працювати без перешкод.

Після завершення робіт рух на вул. Новосельського буде відновлено у звичайному режимі. Однак до завершення варто за можливості обрати альтернативний шлях, щоб уникнути заторів.

