Движение ограничено на ул. Новосельского из-за обрезки деревьев

Коммунальщики обрезают деревья в Одессе. Фото: ЖКС Одессы

В Одессе 12-13 января на ул. Новосельского будет затруднено движение из-за коммунальных работ. Водителям советуют не оставлять авто на участке от Тираспольской до Спиридоновской. Кроме того, стоит заранее выбирать альтернативный маршрут, чтобы избежать пробок.

Об этом сообщили в ЖКС Одессы.

Реклама

Читайте также:

Осложнения движения

КП "Горзелентрест" проводит обрезку деревьев на ул. Новосельского. Работы продлятся 12 и 13 января с 08:00 до 16:00 на участке от ул. Тираспольской до ул. Спиридоновской. Коммунальщики призывают водителей не парковаться на этой части улицы, чтобы спецтехника могла работать без помех.

После завершения работ движение на ул. Новосельского будет восстановлено в обычном режиме. Однако до завершения стоит по возможности выбрать альтернативный путь, чтобы избежать пробок.

Напомним, мы сообщали о том, что Румыния разворачивает авто на границе, если у водителя нет определенного документа. Также мы писали, что в Одессе запускают еще один социальный маршрут.