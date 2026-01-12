Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ограничение проезда по одной из центральных улиц Одессы — детали

Ограничение проезда по одной из центральных улиц Одессы — детали

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 13:03
Движение ограничено на ул. Новосельского из-за обрезки деревьев
Коммунальщики обрезают деревья в Одессе. Фото: ЖКС Одессы

В Одессе 12-13 января на ул. Новосельского будет затруднено движение из-за коммунальных работ. Водителям советуют не оставлять авто на участке от Тираспольской до Спиридоновской. Кроме того, стоит заранее выбирать альтернативный маршрут, чтобы избежать пробок.

Об этом сообщили в ЖКС Одессы.

Реклама
Читайте также:

Осложнения движения

КП "Горзелентрест" проводит обрезку деревьев на ул. Новосельского. Работы продлятся 12 и 13 января с 08:00 до 16:00 на участке от ул. Тираспольской до ул. Спиридоновской. Коммунальщики призывают водителей не парковаться на этой части улицы, чтобы спецтехника могла работать без помех.

После завершения работ движение на ул. Новосельского будет восстановлено в обычном режиме. Однако до завершения стоит по возможности выбрать альтернативный путь, чтобы избежать пробок.

Напомним, мы сообщали о том, что Румыния разворачивает авто на границе, если у водителя нет определенного документа. Также мы писали, что в Одессе запускают еще один социальный маршрут.

Одесса дороги транспорт авто Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации