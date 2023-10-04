Вартість оренди квартири в Одесі

Орендарі отримують ключі від квартири. Фото ілюстративне: google.com

Одеса від початку повномасштабного вторгнення знаходиться серед лідерів за найменшою вартістю оренди житла в України. З 24 лютого ціни на квартиру не піднялися, а навіть впали на декілька тисяч гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися на одному з порталів пошуку житла.

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Згідно з даними платформи Lun.ua, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Одесі становить від 5 до 10 тисяч гривень, залежно від району міста.

За квартиру з двома чи трьома кімнатами доведеться віддати від 6 до 13 та від 7 з половиною до 20 тисяч гривень відповідно. Адже обирати доведеться район, будинок, траспортну інфраструктуру та поверх.

Рейтинг найпопулярніших квартир

Після тривалих блекаутів під час минулого опалювального сезону вимоги орендарів до квартири дещо змінилися. Відтепер люди обирають нижчі поверхи у цегляних або монолітних будинках, з газом та власною котельнею. Наявність генератора також відіграє певну роль.

Ціни на квартири в інших містах

Київ — від 7 500 до 28 700 гривень;

Львів — від 15 000 до 17 200 гривень;

Дніпро — від 6 500 до 14 000 гривень;

Івано-Франківськ — 11 500 гривень;

Миколаїв — від 3 000 до 5 000 гривень;

Тернопіль — 9 500 гривень;

Харків — від 4 000 до 14 000 гривень.

Нагадаємо, Одеса — мальовниче місто на узбережжі Чорного моря. Славиться своєю архітектурою, багатством та привабливістю. У світі нерухомості Одеса також посідає особливе місце. Чимало політиків, зірок чи підприємців будують тут розкішні маєтки, ціна на які на ринку нерухомості починається від кількох мільйонів доларів США. Новини.LIVE зібрали ТОП-5 найдорожчих будинків в Одесі, що наразі виставили на продаж.