Стоимость аренды квартиры в Одессе.

Арендаторы получают ключи от квартиры. Фото иллюстративный: google.com

Одесса с начала полномасштабного вторжения находится среди лидеров по наименьшей стоимости аренды жилья в Украине. С 24 февраля цены на квартиру не поднялись, а даже упали на несколько тысяч гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали на одном из порталов поиска жилья.

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Согласно данным платформы Lun.ua, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Одессе составляет от 5 до 10 тысяч гривен в зависимости от района города.

За квартиру с двумя или тремя комнатами придется отдать от 6 до 13 и от 7 с половиной до 20 тысяч гривен соответственно. Ведь выбирать придется район, дом, транспортную инфраструктуру и этаж.

Рейтинг самых популярных квартир

После длительных блекаутов во время прошедшего отопительного сезона требования арендаторов к квартире несколько изменились. Теперь люди выбирают более низкие этажи в кирпичных или монолитных домах, с газом и собственной котельной. Наличие генератора также играет определенную роль.

Цены на квартиры в других городах

Киев — от 7 500 до 28 700 гривен;

Львов — от 15 000 до 17 200 гривен;

Днепр — от 6 500 до 14 000 гривен;

Ивано-Франковск — 11 500 гривен;

Николаев — от 3 000 до 5 000 гривен;

Тернополь — 9 500 гривен;

Харьков — от 4 000 до 14 000 гривен.

Напомним, Одесса — живописный город на побережье Черного моря. Славится своей архитектурой, богатством и обаянием. В мире недвижимости Одесса также занимает особое место. Многие политики, звезды или предприниматели строят здесь роскошные поместья, цена на которые на рынке недвижимости начинается от нескольких миллионов долларов США. Новини.LIVE собрали ТОП-5 самых дорогих домов в Одессе, которые выставили на продажу.