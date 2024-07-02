Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на місію сьогодні,2 липня: деталі

Літаки на патрулюванні. Фото: United States Air Force

​Літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon, вийшов на патрулювання поблизу Одещини. Сьогодні, 2 липня, разом з ним патрулює дозаправник Boeing KC-135R Stratotanker. Авіація НАТО контролює ситуацію близько нашого регіону та невизнаного Придністров'я.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Що відомо про авіацію

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. P-8A оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Наразі він патрулює у повітряному просторі Румунії та спостерігає за ситуацією у прикордонних регіонах України та Молдови.

Рух розвідувальника. Фото: скриншот з Flightradar

Дозаправник Boeing KC-135R Stratotanker прибув до Чорного моря з сусідньої Польщі. Сам KC-135 сконструйований на базі лайнера Boeing 707. Stratotanker має максимальну злітну масу 146 тонн при власній порожній масі 44,6. Він здатний розвивати швидкість до 933 км/год та долати до 5,5 тис. км.

Рух дозаправника. Фото: скриншот з Flightradar

Більше про загрозу від окупантів

Ми писали, що станом 2 липня, російські загарбники вивели у Чорне море додаткові бойові кораблі. Окрім цього, флот окупантів спостерігається і в Азовському та Середземному морях.

Також ми писали, що Молдова стала першою країною після розпаду Радянського Союзу, яка постраждала від військової агресії РФ — Кремль окупував частину на лівому березі Дністра та зробив там так звану Придністровську Молдавську республіку. Сусідня країна готова до реінтеграції цієї території, однак лише мирним шляхом.