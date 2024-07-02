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Одразу два літаки НАТО біля Одещини — деталі місій розвідувальників

2 липня 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на місію сьогодні,2 липня: деталі
Літаки на патрулюванні. Фото: United States Air Force
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

​Літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon, вийшов на патрулювання поблизу Одещини. Сьогодні, 2 липня, разом з ним патрулює дозаправник Boeing KC-135R Stratotanker. Авіація НАТО контролює ситуацію близько нашого регіону та невизнаного Придністров'я.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Що відомо про авіацію

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. P-8A оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Наразі він патрулює у повітряному просторі Румунії та спостерігає за ситуацією у прикордонних регіонах України та Молдови.

Boeing P-8A Poseidon
Рух розвідувальника. Фото: скриншот з Flightradar

Дозаправник Boeing KC-135R Stratotanker прибув до Чорного моря з сусідньої Польщі.  Сам KC-135 сконструйований на базі лайнера Boeing 707. Stratotanker має максимальну злітну масу 146 тонн при власній порожній масі 44,6. Він здатний розвивати швидкість до 933 км/год та долати до 5,5 тис. км. 

Boeing KC-135R Stratotanker
Рух дозаправника. Фото: скриншот з Flightradar

Більше про загрозу від окупантів

Ми писали, що станом 2 липня, російські загарбники вивели у Чорне море додаткові бойові кораблі. Окрім цього, флот окупантів спостерігається і в Азовському та Середземному морях.

Також ми писали, що Молдова стала першою країною після розпаду Радянського Союзу, яка постраждала від військової агресії РФ — Кремль окупував частину на лівому березі Дністра та зробив там так звану Придністровську Молдавську республіку. Сусідня країна готова до реінтеграції цієї території, однак лише мирним шляхом.

Одеса розвідка Молдова НАТО літак Румунія Одеська область Новини Одеси авіація

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