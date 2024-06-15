Повернення додому — Молдова готова до мирної реінтеграції Придністровʼя

Молдавсько-придністровський кордон. Фото: Nokta.md

Молдова стала першою країною після розпаду Радянського Союзу, яка постраждала від військової агресії РФ — Кремль окупував частину на лівому березі Дністра та зробив там так звану Придністровську Молдавську республіку. Сусідня країна готова до реінтеграції цієї території, однак лише мирним шляхом.

Про це на Black Sea Security Forum заявив очільник МЗС Молдови Міхай Попшой.

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"Якщо ми кажемо про ПМР, яку створив кремль на початку 90, відібравши у нас контроль, та поставив питання нашої незалежності. Він зробив так, що Молдова виступає обмеженою у суверенітеті. Але ми попри все хочемо знайти саме мирне рішення щодо розв'язання цього конфлікту", — розповів Попшой.

Процес реінтеграції

За словами дипломата, сьогодні на території так званого Придністровʼя проживає 55% росіян, однак вони, як і решта населення, прагнуть реінтеграції до Молдови. Цей процес триває на усіх рівнях, навіть на економічному, адже більша частина виробництва їхніх товарів направлена до країн ЄС.

"Це дійсно певний оксюморон. У нас нема конфлікту всередині — це кремлівський конструкт. Статус нейтральності Молдови поширюється і транслюється, але ми маємо розуміти, що саме Кремль — та частина, яка порушила нейтральність та зайшла з амуніцією в наш регіон", — додав очільник МЗС Молдови.

Допомога українцям

Окремо Міхай Попшой зазначив, що після повномасштабної війни, Молдова збільшила кількість допомоги Україні. Найбільше це відчувають біженці, для яких створюються комфортні умови для проживання.

"Агресія РФ стосується й Молдови і ми робимо все, аби стояти поряд з Україною і допомагати біженцям. Ми їх інтегруємо в освіту, здоровʼя, ринок праці. Ми знаємо, що хоробрість України та її людей допомагають Молдові бути у безпеці. Саме тому я тут, щоб допомагати надалі", — підсумував дипломат.

Ситуація на кордоні з Придністровським регіоном Молдови залишається стабільною та контрольованою. Наразі у гарнізонів, що перебувають у тому регіоні, немає ресурсів для проведення будь-яких наступальних дій.

Додамо, що вздовж кордону Одеської області планується встановлення спеціальних ретрансляторів, які будуть використовуватися для глушіння сигналу з Придністров'я. Адже саме так звана ПМР вже тривалий час є джерелом пропаганди та дезінформації, яка спрямована на підрив стабільності в Україні.