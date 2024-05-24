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У них немає ані людей, а ні ресурсів — Плетенчук про загрозу з боку так званого Придністров'я

24 травня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У них немає ані людей, а ні ресурсів — Плетенчук про загрозу з боку так званого Придністров'я
Тираспіль, територія Придністровського регіону Молдови. Фото: REUTERS/VLADISLAV BACHEV
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ситуація на кордоні з Придністровським регіоном Молдови залишається стабільною та контрольованою. Наразі у гарнізонів, що  перебувають у тому регіоні, немає  ресурсів для проведення будь-яких наступальних дій. 

Про це повідомив в етері телемарафону Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук. 

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Деталі ситуації

У так званому Придністров'ї немає достатньої кількості гарнізону для проведення наступальних дій. Окрім того, за словами Дмитра Плетенчука, цей регіон існує без джерел для поповнення ресурсів. 

"Насправді, там немає достатньої кількості гарнізону, щоб якісь наступальні дії проводити, це по-перше. І по-друге, вони відрізані від постачання. Тому що не мають вони можливості перекидати туди сили, не мають можливості поповнювати", — зазначив військовий.

Контроль Одещини

Попри відсутність активної загрози, українські сили продовжують контролювати цю ділянку кордону. Дмитро Плетенчук підкреслив, що ситуація у західній частині Одеської області залишається контрольованою, а ворог не має достатніх запасів або кількості людей для відчутного впливу на ситуацію.

"Звісно, ми завжди розраховуємо на те, що цей ворог здатен на будь-які дії. Але сказати, що там якось ситуація загострена або є якісь для цього приводи, я не готовий так само. Тобто в західній частині Одеської області ситуація залишається стабільною", — додав Дмитро Плетенчук.

Інші події у невизнаному Придністров'ї 

Ми раніше писали, що маневри для перевірки пересування можливостей бронетехніки хочуть провести російські окупанти у так званому Придністров’ї. Навчання триватимуть місяць. Молдова уже відреагувала та засудила ці "ініціативи". 

Також ми повідомляли, що представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації (ФСБ) активно вербують українських громадян, які незаконно перетнули кордон з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою (ПМР). Спецслужби намагаються здобути від них інформацію, яка може нашкодити Україні.

Одеса
російські війська
Молдова
кордон
Одеська область
військова техніка
Придністров'я
Новини Одеси
наступ
Дмитро Плетенчук

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