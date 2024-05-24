У них нет ни людей, ни ресурсов — Плетенчук об угрозе со стороны так называемого Приднестровья

Тирасполь, территория Приднестровского региона Молдовы. Фото: REUTERS/VLADISLAV BACHEV

Ситуация на границе с Приднестровским регионом Молдовы остается стабильной и контролируемой. В настоящее время у гарнизонов, находящихся в этом регионе, нет ресурсов для проведения каких-либо наступательных действий.

Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук.

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Детали ситуации

В так называемом Приднестровье нет достаточного количества гарнизона для проведения наступательных действий. Кроме того, по словам Дмитрия Плетенчука, регион существует без источников для пополнения ресурсов.

"На самом деле там нет достаточного количества гарнизона, чтобы какие-то наступательные действия проводить, это во-первых. И во-вторых, они отрезаны от поставок. Потому что у них нет возможности перебрасывать туда силы, нет возможности пополнять", — отметил военный.

Контроль Одесской области

Несмотря на отсутствие активной угрозы, украинские силы продолжают контролировать этот участок границы. Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что ситуация в западной части Одесской области остается контролируемой, а у врага нет достаточных запасов или количества людей для ощутимого влияния на ситуацию.

"Конечно, мы всегда рассчитываем на то, что этот враг способен на какие-либо действия. Но сказать, что там как-то ситуация обострена или есть какие-то для этого поводы, я не готов так же. То есть в западной части Одесской области ситуация остается стабильной", — добавил Дмитрий Плетенчук.

Другие события в непризнанном Приднестровье

Мы ранее писали, что маневры для проверки передвижения возможностей бронетехники хотят провести российские оккупанты в так называемом Приднестровье. Учения продлятся месяц. Молдова уже отреагировала и осудила эти "инициативы".

Также мы сообщали, что представители Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) активно вербуют украинских граждан, незаконно пересекших границу с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР). Спецслужбы пытаются получить от них информацию, которая может навредить Украине.