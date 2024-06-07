Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Боротьба із пропагандою — на Одещині встановлять глушники ворожого сигналу arrow

Боротьба із пропагандою — на Одещині встановлять глушники ворожого сигналу

7 червня 2024 10:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Боротьба із пропагандою — на Одещині встановлять глушники ворожого сигналу
Олег Кіпер про встановлення ретрансляторів. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вздовж кордону Одеської області планується встановлення спеціальних ретрансляторів, які будуть використовуватися для глушіння сигналу з Придністров'я. Адже саме так звана ПМР вже тривалий час є джерелом пропаганди та дезінформації, яка спрямована на підрив стабільності в Україні.

Про це на прессбрифінгу повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Російські медіа та інформаційні канали активно використовують Придністров'я для розповсюдження фейкових новин і маніпулятивної інформації, аби створювати паніку та недовіру до української влади. В свою чергу, встановлення ретрансляторів на Одещині дозволить блокувати ці сигнали, однак спершу треба переконатись, що пристрої не будуть глушити мобільний зв'язок та сигнали від ДСНС.

"У нас є певна проблема з Придністровським сегментом. Тому по всій смузі кордону маємо завершити установлення всіх ретрансляторів. Так, незабаром почнемо їх тестувати щодо потужності, щоб не збити сигнал ДСНС. Насьогодні Держспецзв'язок працює над цим питанням", — прокоментував Олег Кіпер.

Захист інформаційного простору Одещини сприятиме зміцненню обороноздатності та стабільності країни в умовах гібридної війни. Наразі більшість із запланованих пристроїв встановлена та робота триває. 

"Я вам хочу сказати, порядка 15 таких має бути ретрансляторів, вже 8 встановили. Сьогодні триває робота над цим, 15-го черня почнемо тестувати прилади. Я постійно телефоную в Подільськ та Роздільну, питаю. Хочемо приглушити там сигнал та дати трохи нашого, щоб і вони слухали", — розповів очільник ОВА.

Ми писали, що Молдова опинилася під прицілом кремлівських пропагандистських і дезінформаційних кампаній. Міністр закордонних справ республіки заявив, що його країна стала мішенню Росії в гібридній війні через географічну близькість до України та інтереси Москви.  

Також росіяни планують чергову інформаційну атаку на Україну. Своєю пропагандою вони хочуть дискредитувати Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та посіяти паніку серед населення.

Олег Кіпер
росіяни
війна
Одеса
пропаганда
дезінформація
Одеська область
Молдова
Придністров'я
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня