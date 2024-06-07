Боротьба із пропагандою — на Одещині встановлять глушники ворожого сигналу

Олег Кіпер про встановлення ретрансляторів. Фото: Новини.LIVE

Вздовж кордону Одеської області планується встановлення спеціальних ретрансляторів, які будуть використовуватися для глушіння сигналу з Придністров'я. Адже саме так звана ПМР вже тривалий час є джерелом пропаганди та дезінформації, яка спрямована на підрив стабільності в Україні.

Про це на прессбрифінгу повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Російські медіа та інформаційні канали активно використовують Придністров'я для розповсюдження фейкових новин і маніпулятивної інформації, аби створювати паніку та недовіру до української влади. В свою чергу, встановлення ретрансляторів на Одещині дозволить блокувати ці сигнали, однак спершу треба переконатись, що пристрої не будуть глушити мобільний зв'язок та сигнали від ДСНС.

"У нас є певна проблема з Придністровським сегментом. Тому по всій смузі кордону маємо завершити установлення всіх ретрансляторів. Так, незабаром почнемо їх тестувати щодо потужності, щоб не збити сигнал ДСНС. Насьогодні Держспецзв'язок працює над цим питанням", — прокоментував Олег Кіпер.

Захист інформаційного простору Одещини сприятиме зміцненню обороноздатності та стабільності країни в умовах гібридної війни. Наразі більшість із запланованих пристроїв встановлена та робота триває.

"Я вам хочу сказати, порядка 15 таких має бути ретрансляторів, вже 8 встановили. Сьогодні триває робота над цим, 15-го черня почнемо тестувати прилади. Я постійно телефоную в Подільськ та Роздільну, питаю. Хочемо приглушити там сигнал та дати трохи нашого, щоб і вони слухали", — розповів очільник ОВА.

Ми писали, що Молдова опинилася під прицілом кремлівських пропагандистських і дезінформаційних кампаній. Міністр закордонних справ республіки заявив, що його країна стала мішенню Росії в гібридній війні через географічну близькість до України та інтереси Москви.

Також росіяни планують чергову інформаційну атаку на Україну. Своєю пропагандою вони хочуть дискредитувати Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) та посіяти паніку серед населення.