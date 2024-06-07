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Борьба с пропагандой — в Одесской области установят глушители вражеского сигнала

7 июня 2024 10:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Борьба с пропагандой — в Одесской области установят глушители вражеского сигнала
Олег Кипер об установке ретрансляторов. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Вдоль границы Одесской области планируется установка специальных ретрансляторов, которые будут использоваться для глушения сигнала из Приднестровья. Ведь именно так называемая ПМР уже долгое время является источником пропаганды и дезинформации, направленной на подрыв стабильности в Украине.

Об этом на пресс-брифинге сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Российские медиа и информационные каналы активно используют Приднестровье для распространения фейковых новостей и манипулятивной информации, чтобы создавать панику и недоверие украинским властям. В свою очередь, установка ретрансляторов в Одесской области позволит блокировать эти сигналы, однако сначала нужно убедиться, что устройства не будут глушить мобильную связь и сигналы от ГСЧС.

"У нас есть определенная проблема с Приднестровским сегментом. Поэтому по всей полосе границы должны завершить установку всех ретрансляторов. Да, вскоре начнем их тестировать по мощности, чтобы не сбить сигнал ГСЧС. На сегодняшний день Госспецсвязь работает над этим вопросом", — прокомментировал Олег Кипер. 

Защита информационного пространства Одесской области будет способствовать укреплению обороноспособности и стабильности страны в условиях гибридной войны. В настоящее время большинство запланированных устройств установлено и работа продолжается.

"Я вам хочу сказать, порядка 15 таких должно быть ретрансляторов, уже 8 установили. Сегодня продолжается работа над этим, 15-го июня начнем тестировать приборы. Я постоянно звоню в Подольск и Раздельную, спрашиваю. Хотим приглушить там сигнал и дать немного нашего, чтобы и они слушали", — рассказал глава ОВА.

Мы писали, что Молдова оказалась под прицелом кремлевских пропагандистских и дезинформационных кампаний. Министр иностранных дел республики заявил, что его страна стала мишенью России в гибридной войне из-за географической близости к Украине и интересов Москвы.

Также россияне планируют очередную информационную атаку на Украину. Своей пропагандой они хотят дискредитировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и посеять панику среди населения.

Олег Кипер
россияне
война
Одесса
пропаганда
дезинформация
Одесская область
Молдова
Приднестровье
Новости Одессы

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